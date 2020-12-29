МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Всемирный Банк улучшил прогноз по спаду ВВП России с 5% до 4% в 2020 году. Это обусловлено более значительным, чем ожидалось ранее, оживлением экономики в третьем квартале. Вероятно, данная точка зрения наиболее близка к истине. Экономика России упала меньше, чем экономики многих других промышленно развитых стран. В результате Россия стала первой экономикой Европы, пятой в мире, обойдя Германию.

В странах G7 доля сектора услуг намного выше, чем в ВВП Российской Федерации. Экономика России в значительной степени остается постсоветской. Введенные ограничения, прежде всего, ударили по сектору услуг. Конечно, структура российского ВВП имеет и обратную сторону медали. Восстановление экономики России будет более медленным, чем в других странах. Главная проблема экономики России — это дефицит инвестиций.

В значительной степени дефицит инвестиций — это результат санкций, то есть плата за геополитику и суверенитет. При этом качество жизни россиян, которое трудно измерить в цифрах макростатистики, сильно выросло. Общество быстро переходит на цифру. В вопросах онлайн-сервисов, доступности интернета и сотовой связи, различных цифровых услуг Россия занимает далеко не последнее место в мире. При этом с 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался.

Персоной года стоит назвать нового премьера Михаила Мишустина, который кардинально поменял налоговую политику государства, прежде всего, касательно прогрессивной шкалы НДФЛ и налогообложения банковских депозитов. А также начал адресные социальные выплаты. Однако популярность премьера значительно уступает популярности президента. Стоит также отметить, что Россия имеет достаточно ограниченное окно возможностей. Рубль не является резервной валютой, а значит, нельзя затыкать дыры печатным станком, не рискуя столкнуться с инфляцией.

Главный фаворит — индекс Мосбиржи, который обновил исторический максимум. Главный аутсайдер — российский рубль. Слишком резкое снижение ключевой ставки спровоцировало девальвацию рубля. Сделка года — приватизация "Массандры". Банк "Россия" купил винзавод примерно за 5,32 млрд руб. Однако для того, чтобы вернуть легенду на достойное ее место, потребуются значительные капиталовложения. Интрига года — кому и главное когда достанутся знаменитые $50 млрд "Сургутнефтегаза", но эта тема снова переносится на будущий год.