Западные финансовые площадки открылись ростом после празднования католического рождества. Поводом стало подписания Дональдом Трампом мер по стимулированию американской экономики в объеме 900 млрд долларов.

Причем прогрессы в переговорах по этому вопросу между демократами и республиканцами, да и почти готовность документа, уже неоднократно отыгрывались рынками. И то, что вчера мы не увидели коррекции «по факту» — хороший сигнал на продолжение роста. Похоже, что инвесторы продолжают использовать любой повод для покупок.

Не остался в стороне от праздничных настроений и российский рынок акций, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,4%. Но динамика «голубых фишек» была разнонаправленной. В минусе отторговалась нефтянка, хотя цены на нефть уверенно держались выше 50 долларов за баррель.

Это объяснимо: единственным драйвером роста нефти является ослабление доллара, а вот поводов для ее снижения намного больше, и про них могут вспомнить в любой момент. Среди них прежде всего стоит отметить снижение потребления топлива в Европе в результате жестких ограничений и сокращение авиационных рейсов. Не получат авиаторы доходов и в результате обычного для этого времени года увеличения миграции населения.

При этом спрос инвесторов сосредоточился на втором эшелоне, который отстал от ралли «главного» рынка, наблюдавшегося с начала ноября. Повышенным интересом пользовались бумаги энергетических компаний, от которых по итогам года можно ждать высоких дивидендов.

После небольшой просадки с утра были выкуплены бумаги сталеваров, над которыми висит риск введения экспортных пошлин на их продукцию в целях стабилизации внутренних цен. Но продолжается рост мировых цен на сталь, и сейчас это главный ориентир по бумагам сектора.

Сегодня с утра внешний фон вновь позитивен. Примерно на полпроцента подрастают американские фьючерсы, продолжается ослабление доллара. Так, пара евро-доллар вновь закрепилась выше отметки 1,22, потащив за собой вверх цены на сырьевые активы.

Так что откроемся мы в плюсе. Но не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед новым годом или хотя бы сократить маржинальные лонги. С другой стороны, крупные институциональные инвесторы сегодня-завтра могут попытаться на малоликвидном рынке задрать котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и тем самым собственное вознаграждение.

Рубль как-то слабенько отыграл вчерашний мировой позитив. Вероятно, немного увеличился спрос на валюту в результате хеджирования инвесторами рублевых позиций перед длительным простоем. Кроме того, «россиянин» перестал получать поддержку от продажи валюты крупными экспортерами в рамках налогового периода.

Сегодня нельзя исключить, что рубль в паре с долларов попытается двинуться в сторону очень сильного сопротивления 73, но поводов для его пробития мы не видим никаких.