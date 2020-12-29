В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Подписание президентом США закона, предусматривающего пакет мер стимулирования экономики на сумму $900 млрд., стало поводом к некоторому оживлению на рынках в целом и восстановления «спроса на риск». В итоге РусАл (RUAL) подорожал на 2.8%, Магнит (MGNT) — на 2.0%, АФК Система (AFKS) – на 1.7%, Северсталь (CHMF) – на 1.4%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Варьеганнефтегаза (VJGZP) подорожали на 8.0%, обыкновенные (VJGZ) – на 7.7%, обыкновенные акции НКХП (NKHP) – на 7.3%, МРСК Урала (MRKU) – на 7.1%.

Фондовые индексы США в понедельник повысились на 0.7% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных вчера. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС – настрой на мировых рынках акций остается сравнительно оптимистичным после одобрения пакета мер поддержки экономики США и поддержки Палатой представителей инициативы Д. Трампа по увеличению выплат нуждающимся с $600 до $2000 на человека. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 74.0 по паре доллар-рубль.



