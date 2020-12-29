Нет ни одной валюты, в паре с которой за последние пару месяцев доллар бы не подешевел. С того момента, как на рынках началась новая фаза ралли, то есть с окончания выборов в США, евро подорожал на 4,2%, британский фунт на 5,4%, японская иена на 1,1%, валюты развивающихся стран в среднем на 3,6%, рубль на 7,2%.

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Попросту говоря, инвесторы избавлялись от долларовой наличности, опасаясь всплеска инфляции, и тем самым подталкивали валюту США к ослаблению.

Этот тренд сформировался еще в марте. За 2020 год было три сильных волны падения доллара к основной мировой корзине: с конца мая до начала июня (-4%), затем в июле (еще —5,3%) и с ноября по декабрь (-4,8%). В сумме с начала года индекс DXY, отражающий рыночную стоимость американской валюты, потерял около 7%, с мартовских пиков – более 12,5%.

Это одна из самых сильных просадок для доллара за последние 15 лет. Среди прочего она привела к тому, что, например, российская валюта в некоторые дни и даже недели вела себя нетипично: росла вопреки слабой нефти и угрозам санкций.

Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Толчком к этому стала новость о новом штамме COVID-19 из Британии, который заставил часть инвесторов дрогнуть и вывести активы из бумаг других стран в базовый защитный актив – наличную валюту США.

В итоге сейчас наблюдаем такую картину: доллар все еще на минимумах с апреля 2018 года, но вопреки ожиданиям многих игроков, пока так и не сумел пока закрепиться ниже 90 пунктов по DXY – рубежа, от которого большинство инвестбанков предсказывало доллару затяжное падение длиною в весь 2021 год.

Сейчас доллар на перепутье, и дальнейшее его движение будет зависеть от того, насколько быстрее будут восстанавливаться после кризиса экономики стран Европы и Азии по сравнению с США.

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Большинство игроков рынка делает ставку на слабый доллар в 2021 году, но при этом то же самое большинство ждет серьезной коррекции в ближайшие недели. Это связано с тем, что свободной наличности на рынке практически не осталось: свыше 96% всех фондов уже инвестировано в ценные бумаги.

А значит, в январе с высокой вероятностью нас ждет частичный возврат инвесторов в доллар.

Покупать, продавать или ждать: что делать с долларом в январе

Если сценарий реализуется, что в паре евро/доллар мы сможем наблюдать в январе снижение с нынешних 1,22 до 1,18 единиц. Параллельно с этим будет снижаться и нефть, что вызовет колебания рубля. Баррель марки Brent может на время опуститься в диапазон $45-46, что может привести к росту доллара относительно российской валюты на 7% выше локальных рублевых максимумов.

Ориентировочно это дает курс до 77,5. Евро может доходить до 91,5 рубля, что недалеко от текущих значений, поскольку он, скорее всего, при большой коррекции будет падать к доллару почти синхронно с рублем.

Сколько будет стоить доллар к концу года

Соответствующим образом себя могут вести и другие резервные валюты: фунт, франк, иена, канадский доллар и шведская крона. Только там масштаб ослабления будет меньше и составит не более 2% в отдельные дни, а среднем по месяцу менее 1%.