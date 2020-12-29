С понедельника торговая активность на российском рынке акций немного выросла, однако обороты торгов акциями индекса Мосбиржи все равно остаются вдвое ниже относительно средних значений за последние пару месяцев.

Накануне рынок показал преимущественно нейтральную динамику. Большую часть времени индекс Мосбиржи консолидировался около уровня 3250 п. Амплитуда колебаний в рамках сессии уложилась в 0,5%. В то же время долларовый РТС прибавил почти процент и был среди лидеров по развивающимся площадкам.

Как это часто бывает, в условиях невысокой торговой активности появляются спекулятивные истории во втором эшелоне, которые существенно растут без каких-либо дополнительных новостей. Накануне повышенная волатильность вновь была отмечена в обыкновенных акциях Мечела, подскочивших на 4%. За последние пять сессий котировки поднялись на 35%.

Локальный спрос вернулся в акции сетевых компаний. Россети вчера выросли на 6,2%. Ее дочки также были среди фаворитов: ФСК ЕЭС (+4,6%), МРСК Урала (+7,1%), МРСК Центра (+3%). Спекулятивный интерес к сектору может сохраниться.

Повторный импульс роста формируется в расписках Ozon (+4,4%). Покупка этих бумаг сопряжена с повышенным риском из-за значительной волатильности, а вот бумаги материнской АФК Системы, поднявшиеся в понедельник на 2% рисуют растущую фигуру. Подтверждающим сигналом было бы закрепление выше 29,5 руб.

В то же время на рынке США индексы показали существенный подъем после длинных выходных. На фоне подписания Трампом законопроекта о новом пакете помощи американской экономике котировки S&P 500 (+0,87%) поднялись до нового исторического максимума. Следующие целевые ориентиры наверху находятся около 3760 п., что на 0,6–0,7% выше текущих значений.

В ближайшей перспективе пониженная торговая активность сохранится. Но стоит отметить, что российский рынок по-прежнему с большей отдачей реагирует на позитивные сигналы, даже не самые сильные. При сохранении благоприятных внешних условий восходящая тенденция может продолжиться, в том числе и на праздничной неделе. Напоминаем, что торги на Московской бирже будут проводиться 4–6 и 8 января.

По индексу Мосбиржи можно обозначить ключевые среднесрочные уровни. Сверху в качестве цели в I квартале 2021 г. выделю область 3400–3420 п. Снизу важной поддержкой выступает район 3160–3165 п., но причин для спуска к этим отметкам пока не наблюдается.

Что касается курса USD/RUB, то здесь выделяется широкий коридор, в рамках которого котировки могут находиться в ближайшие недели. Это диапазон с нижней границей в районе декабрьских минимумов 72,7–73 и сильным сопротивлением наверху в зоне 75,8–76.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 0,3%.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.