Торговая активность на локальном рынке долга вчера увеличилась: объем сделок со среднесрочными и длинными ОФЗ с фиксированным купоном составил 7 млрд руб. (против 1–3 млрд руб. в день в среднем за предыдущие несколько сессий) при общем обороте торгов в секции ОФЗ на МосБирже в 25 млрд руб. (1,4x среднедневного показателя за последний месяц). Инфляционные линкеры вновь торговались в положительной зоне: реальная доходность 3-летнего ОФЗ-52001 (YTM 1,48%) снизилась на 3 бп, а 10-летнего ОФЗ-52003 (YTM 2,4%) – на 2 бп. Объем сделок с последним достиг 5 млрд руб. Выпуски с фиксированным купоном завершили день на прежних позициях. Локальные облигации других развивающихся стран торговались в боковом тренде, а лучший результат среди них показали 10-летние облигации Индонезии, доходность которых снизилась на 6 бп. 