Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций стали бумаги Россетей (+5,87%). В аутсайдеры на фоне новостей вокруг Alibaba попал фонд китайских ценных бумаг FXCN ETF (-4,80%). Пара USD/RUB торговалась ниже 74.

Глава ЦБ прокомментировала курс рубля. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор заинтересован в сохранении плавающего курса рубля. Стоит отметить, что экспортеры, которым выгоднее ослабление нацвалюты, сами поддерживают ее курс за счет продаж. Сейчас рыночный курс приблизительно на 4% выше ожидаемого, что, на наш взгляд, не представляет проблемы для экономики. Повышение налогов на доходы по операциям с ценными бумагами будет замедлять отток средств в будущем году. При отсутствии внешних шоков рубль способен стать менее волатильной валютой, что, несмотря на налоги, повысит интерес инвесторов к рублевым активам.

Газпром (-0,67) сократил добычу. Из-за падения потребления на фоне пандемии добыча в этом году составила около 452 млрд куб. м, что приблизительно на 10% ниже прошлогоднего результата. Несмотря на это, акции госкорпорации с октября подорожали на 33%. Драйвером роста стало повышение цен на газ в Европе до $200 за тыс. куб. м. Поддержку котировкам оказывает продолжение строительства Северного потока-2. На днях был завершен участок в немецкой части моря, полностью проект может быть реализован в январе-феврале.

Ожидаем смешанную динамику. Торговая активность останется низкой в преддверии новогодних каникул. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3250-3300 пунктов.