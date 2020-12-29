В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.39%) и РТС (+0.94%) завершили основные торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.55%.

Умеренно позитивная динамика локального фондового рынка соответствовала благоприятному состоянию внешнего фона. К началу недели вышла очень хорошая новость о том, что президент Трамп подписал бюджет США на 2021 год, в который заложен ряд стимулирующих мер общей стоимостью порядка $900 млрд. Конечно, это не те $2 трлн о которых речь шла ранее. Однако даже указанный пакет мер по поддержке экономики США заметно ободрил рынки. Затянувший политический торг по поводу его принятия начался еще до ноябрьских президентских выборов.

В связи с указанным событием можно констатировать, что финансовые рынки теперь получили все ожидавшиеся новогодние подарки в виде новых стимулов в США, упорядоченного Brexit и начала массовой вакцинации от коронавируса в странах, представляющих крупнейшие мировые экономики. Иными словами, сложилась ситуация, когда реализовались все возможные позитивные события, которые могли произойти. Теперь трудно представить новость, которая могла бы двинуть фондовые рынки заметно выше в ближайшие недели. Весте с тем, накопившиеся экономические проблемы в мировом масштабе никуда не делись. Поэтому сейчас складываются условия для начала фиксации среднесрочной прибыли на ключевых рынках акций.

Среди важных внутренних событий надо отметить решение Конституционного суда о том, что правительство РФ имеет возможность не выплачивать $50 млрд и пени на указанную сумму в пользу бывших акционеров «ЮКОСа» согласно решению международного арбитража в Гааге. Такая позиция стала вполне ожидаемой. И все же указанный факт представляется очередным неприятным напоминанием о страновых рисках для иностранных инвесторов.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренное повышение индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-4%. Отметим, что достаточно большое количество значимых корпоративных новостей не вызвало сильных движений в соответствующих бумагах.

Лидерами повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.50%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.84%). Как обычно, ситуативную поддержку им оказала вчерашняя тенденция к укреплению курса рубля. Новость о включении Группы Сбербанка в проект по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в сфере здравоохранения РФ никого не удивила. Как мы видим, кредитная организация продолжает стратегию подготовки к новой реальности, которая может наступить после введения цифрового рубля и цифровых форм мировых резервных валют. Многие банки, замыкающиеся в рамках стандартного традиционного набора услуг и сервисов, рискуют не вписаться в эту новую реальность.

В отраслевом разрезе стоит отметить продолжившиеся выборочные покупки в бумагах металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.20%), ММК (MAGN RM, +0.84%), Северсталь (CHMF RM, +0.81%), Русал ао (RUAL RM, +2.86%), Мечел-ао (MTLR RM, +4.10%). В текущих условиях мы бы относились осторожно к покупкам в металлургическом секторе. Под конец года рассчитываемый Московской биржей отраслевой индекс Металлов и добычи MOEXMM явно оказался перегрет. Кроме того, начавшиеся разговоры по поводу необходимости сдерживания внутренних цен на металлопродукцию и введения системы экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру вполне могут обернуться стремительным принятием соответствующих законодательных инициатив.

Отметим также заметный прирост отдельных представителей сектора электроэнергетики: Россети-ао (RSTI RM, +6.23%), Россети-ап (RSTIP RM, +3.43%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.59%), МРСК Центр (MRKC RM, +3.00%), МРСК Ур (MRKU RM, +7.15%). Это еще один косвенный признак того, что рынок находится вблизи среднесрочного максимума. Обычно активизация покупок в указанном секторе наблюдается в тот момент, когда другие бумаги уже дороги и имеется дефицит свежих инвестиционных идей.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, —1.77%), MAIL-гдр (MAIL RM, —1.28%), МосБиржа (MOEX RM, —0.60%), iQIWI (QIWI RM, —3.12%), Банк «Санкт-Петербург»-ао (BSPB RM, —1.98%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 2.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.