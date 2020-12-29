Российский рынок отступил со своих позиций
Российский рынок акций на минувшей неделе показал умеренное снижение на фоне ослабления рубля и отсутствия значимых новостей в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Индекс РТС снизился на 1,7%, индекс МосБиржи отступил на 0,8%. Рубль подешевел на 1,1% относительно американского доллара.
На глобальных рынках новостной фон оставался спокойным на фоне снижения торговой активности. Единственным значимым событием стало успешное завершение переговоров между Европейским союзом и Великобританией по сделке Brexit.
В результате американский индекс S&P 500 и европейский Stoxx Europe 600 завершили неделю без изменений, а индекс развивающихся рынков EM MSC снизился на 1,0%. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам недели также показали нейтральную динамику.
Нефтяные котировки продемонстрировали снижение – нефть сорта Brent за неделю подешевела на 1,9%. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 562 тыс. барр. при ожиданиях их снижения на 3,0 млн барр. и данных API, зафиксировавших рост этого показателя на 2,70 млн барр. Суточная добыча нефти за прошедшую неделю не изменилась, оставшись на уровне 11,0 млн барр.
Глобальные рынки показали умеренную коррекцию на фоне снижения активности в преддверии праздников и усиления карантинных ограничений в Европе.
С учетом ужесточения карантинных мер и умеренно негативной статистики по запасам в США нефтяные котировки Brent и WTI завершили неделю небольшим снижением.
Российский рынок отступил со своих позиций в условиях снижения нефтяных котировок и последовавшей за этим коррекции акций нефтегазовых компаний.
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