Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,5%, следуя за динамикой фьючерсов на американских фондовых площадок, а также за ценами на нефть, которые тестируют новые декабрьские максимумы.

Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу президента по увеличению единовременных выплат в рамках второго антикризисного пакета с $600 до $2000. В результате доходы примерно 75% американских налогоплательщиков повысятся на 1-4%. На этом фоне Goldman Sachs пересмотрел прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года с 3% до 5%.

Акции ФСК ЕЭС сегодня утром снизились на 0,8%, что, возможно, связано с фиксацией инвесторами прибыли перед заседанием совета директоров компании. Совдир сегодня рассмотрит вопросы о продаже непрофильного актива и сделок с производными финансовыми инструментами. Вчера бумаги ФСК ЕЭС подорожали на 6% на сообщении о том, что новый глава ФАС Максим Шаскольский жестко раскритиковал механизм дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании, подразумевающий двукратное повышение расценок для промышленности. Вероятно, рынок ожидает, что для решения проблемы финансирования CAPEX отрасли без переложения этой проблемы на довольно закредитованный в производственный сектор будут приняты меры господдержки. На эти цели могут быть направлены, например, ликвидные активы «расширенного» правительства. Хотя их использование ограничено бюджетным правилом, существуют ресурсы перераспределения налогово-бюджетных потоков в пользу производящих отраслей и ряд других опций, повышающих потенциал роста экономики в целом.

Позитивную динамику демонстрируют котировки Распадской. Компания накануне завершила сделку по покупке за 67,74 млрд руб. «Южкузбассугля», которая была анонсирована в ноябре. Запасы объединенной компании составят 1,9 млрд тонн угля. Для Распадской приобретение означает попадание в пятерку лидеров мирового рынка коксующегося угля по выручке.

Я рассчитываю на продолжение позитивной динамики до конца текущей сессии. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3255-3280 пунктов, диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,75-72,70 и 89,55-91,50 соответственно.