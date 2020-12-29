Посмотрел прогнозы ведущих стратегов по индексу S&P500 на конец 2021 года. Ни один из 16 экспертов не видит снижения индекса в следующем году. Список достаточно авторитетный. Прогнозы делали такие уважаемые люди на финансовом рынке, как Дэвид Костин из Goldman Sachs, Тобиас Левкович из Citigroup, Барри Бэнистер из Stifel и др.

Затем глянул на ставки по доллару. Согласно данным CFTC, объем чистых коротких позиций некоммерческих трейдеров по фьючерсам на индекс ICE Dollar подскочил до максимального уровня с марта 2011 года. Все это впечатляет.

Однако мой опыт говорит о том, что если фундаментальный анализ расходится с позиционированием игроков на рынке и техническим анализом, то надо следовать фундаментальному анализу. Как правило, технический анализ и позиционирование спекулянтов, инвесторов – это причина и следствие.

Фундаментально также можно по-разному оценивать ситуацию. Мое мнение: цикл заканчивается, стимулирование также заканчивается, инфляция будет плохо влиять на активы на развивающихся рынках. Поэтому, с моей точки зрения, нужно поступать не так, как делают спекулянты на валютном рынке и говорят ведущие аналитики, это контриндикатор.