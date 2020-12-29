После того как президент Трамп подписал Закон о помощи в условиях коронавирусной эпидемии рынку не оставалось никакого иного пути кроме как расти, расти и еще раз расти. Вчера мы это увидели во всей красе. Хотя расти вроде бы уже и некуда. Но если очень хочется, то можно. Поэтому вполне достойный трипл-дабл с переписыванием исторических максимумов и абсолютных, и по закрытию рынка во всех трех индексах был вполне закономерен. Можно печалиться в этом случае разве что об одном – что индексу NASDAQ не покорилась отметка в 13 000 пунктов, до которой он не дотянул в ходе торгов какие-то несчастные полпроцента.

Однако, если с обще-рыночной точки зрения картинка просто-таки идиллическая и безмятежная, то на отраслевом уровне все не так благополучно. Хотя и здесь чисто внешне, с первого взгляда, тревоги текущая ситуация ни у кого вызывать не должна. Из 11 секторов вчера в плюсе закрылись 8, а потери в оставшихся 3 были чисто символическими и не превысили 0,35%. Но если заглянуть внутрь процесса и задаться вопросом, кто обеспечил вчерашний рост, то мы упремся в основную проблему и тему для беспокойства многих аналитиков. Глядя на карту вчерашнего роста по компаниям, мы увидим, что более всего спросом со стороны инвесторов пользовались акции крупнейших компаний и прежде всего акции компаний триллионеров – Apple (AAPL, +3,58%), Amazon (AMZN, +3,51%), Alphabet (GOOGL, +2,29%), Microsoft (MSFT, +0,99%), а также «почти триллионера» — Facebook (FB, +3,59%). Если учесть, что доля этих компаний в индексе S&P500 превышает 20%, то это означает, что при 3-х процентном росте акций этих компаний индекс должен вырасти на 0,6%. Вчера индекс S&P500 прибавил 0,87%, и это означает, с учетом выше сказанного, что 2\3 этого роста было обеспечено ростом акций гигантов. Как в этом случае можно говорить о росте всего рынка?

Все же думается, что этот процесс носит временное явление и просто инвесторы таким образом пытаются снизить риски, связанные с началом нового года и возможной коррекцией, о которой очень многие сейчас говорят. Так что соломку подстелить в виде надежных акций может быть действительно не мешало бы.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 28 декабря было заключено почти 1,4 миллиона сделок с акциями21 393 эмитентов на общую сумму более 1,5 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Санта-ралли продолжается. Это вполне закономерно, поскольку на рынке ничего особо важного за понедельник и в текущую ночь не произошло, и поэтому главные мировые события – вступление в силу американского Закона о стимулировании на сумму в 900 млрд. долларов и долгожданное разрешение проблемы Брекзита – продолжают оказывать на инвесторов свое благотворное действие. Поэтому радуемся и зарабатываем.

Хотя сегодня волна «хайпа», поднятая вчера, будет постепенно затихать. Да и хайпа-то, честно говоря, особого и не было. Ну какой это хайп, когда индексы выросли в итоге менее чем на 1%? Сегодня рост также будет, но он будет еще меньше и, скорее всего, чем ближе к Новому году, тем больше будет наблюдаться желание отдельных инвесторов перестраховаться и закрыть свои позиции – частично либо даже полностью.

Так что ожидать совсем уж какого-то пиршества быков точно не стоит. Скорее всего открытие пройдет на уровнях близких к текущим котировкам фьючерсным контрактов, то есть в пределах полупроцентного роста, а затем постепенно цены начнут медленно сползать к нулевым отметкам и весь рост к концу торгов ограничится несколькими десятыми процента.

А может быть и того меньше, поскольку велика вероятность того, что сегодня чисто спекулятивно начнут фиксировать прибыль по акциям гигантов – триллионеров. Все же надо признать, что их вчерашний рост на 3 и более процента не вполне адекватен текущей ситуации и поэтому… скромнее надо быть… скромнее.

А в целом же торги должны пройти в совершенно спокойной обстановке на низких оборотах. Никому ничего уже особенно не нужно. Надо просто дожить до Нового года. Что собственно и делаем.



