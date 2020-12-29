Сектор ОФЗ демонстрирует смешанную динамику
Российские евробонды: инвесторы отдыхают. Вчера доходность американской 10-летки снова вплотную приблизилась к 1%, закончив день на отметке 0,95%. Отметим, что в нашем базовом сценарии (ситуация в мировой экономике показывает устойчивые признаки нормализации, монетарная и фискальная политика в США остаются стимулирующими, темп роста потребительских цен находится под контролем регулятора) мы ожидаем в целом сохранения формы и положения кривой UST в 2021 году. Что касается кредитных спредов (премий в доходности к UST), то в нашем базовом сценарии мы предполагаем их дальнейшую компрессию. Однако здесь есть один важный момент – хотя в наиболее вероятном сценарии мы не ожидаем давления со стороны базовых активов (UST) на доходности мировых облигаций в следующем году, в целом риск роста доходностей, на наш взгляд, представляется несколько более высоким, чем риск их снижения. Поэтому при ставке на сужение спредов необходимо внимательно отслеживать доходности бенчмарков.
Сектор ОФЗ: смешанная динамика. В отсутствие американских инвесторов даже укрепляющийся рубль вчера не смог простимулировать рынок ОФЗ к росту. В условиях сильно суженных спредов корпоративных облигаций к суверенной кривой, доходности самых дальних ОФЗ на уровне 6,5% представляются нам заслуживающими внимания.
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