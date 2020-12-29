Открывшись вниз, рубль испытал кратковременное снижение, хотя внешний фон был довольно благоприятным. Затем российская валюта стала активно укрепляться, вновь переписав двухнедельный максимум в паре с долларом.

Мировые фондовые индикаторы с начала дня демонстрируют устойчивый рост. Нефтяные цены после нескольких откатов также сумели развить восходящее движение в начале российской сессии.

Поводом для очередной волны оптимизма на мировых рынках выступило вчерашнее одобрение Палатой представителей Конгресса США повышения стимулирующих выплат гражданам до $2000 с $600, которые были в проекте, подписанном ранее Трампом.

Развивающиеся валюты в большинстве своем умеренно укрепляются. Правда, после старта российской сессии ситуация в секторе несколько ухудшилась, чему способствовал резкий отскок доллара после очередной волны снижения.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку восстановления. После негативного открытия индекс гособлигаций RGBI перешел к росту, нивелировав вчерашнюю просадку.

В середине торгов рубль стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках не претерпела существенного ухудшения. Вероятно, сказывается повышенный спрос на иностранную валюту, характерный для предновогоднего периода. Он обусловлен опасениями реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных, а также увеличением потребности в инвалюте на фоне возросшего спроса на импорт и зарубежные поездки, связанные с новогодними каникулами.

Нефть возобновила рост

Вчера во второй половине дня нефть испытала снижение, выйдя в конце торгов в умеренный минус. Сегодня котировки вернулись к росту, в данный момент Brent находится вблизи отметки $51,5, прибавляя 1,1%.

Нефтяной рынок возобновил восходящую динамику на фоне очередной волны роста глобальных рисковых активов. Дополнительным драйвером повышения нефти выступает устойчивое снижение доллара, стартовавшее вчера вечером.

Также повлиять на динамику нефтяных цен способны еженедельные отраслевые данные. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,8 млн барр.

Доллар вновь под давлением

Вчера вечером американская валюта возобновила поступательное снижение. Сегодня эта тенденция продолжилась и лишь после нашего открытия индекс доллара (DXY) совершил несколько активных коррекционных попыток. Сейчас DXY теряет 0,4% немного ниже уровня 90 п.

Европейская валюта во вторник развивает восходящее движение, стартовавшее в конце предыдущей сессии. В результате пара EUR/USD вновь переписала недельный максимум, прибавляя сейчас 0,35% около значения 1,226.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня приближалась к промежуточной поддержке 73,31, после чего произошел резкий отскок. До тех пор, пока котировки не опустились ниже отметки 73,3, более вероятно развитие коррекционного движения с ближайшей целью в районе 74,2.



