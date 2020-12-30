Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию
Завершающийся 2020-ый стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку.
Сейчас на банковских депозитах россиян лежат более 30 трлн рублей и, по нашим оценкам, в течение 3-5 лет 10-15% от этой суммы перейдет на фондовый рынок.
Появление широкой прослойки внутренних инвесторов поддержит рынок, тогда как иностранные инвесторы, напротив, могут опасаться массово заходить на него в условиях риска новых санкций.
С учетом этих ожиданий, при стабильном курсе рубля, а также наших целевых цен российских акций, индекс РТС, по нашим прогнозам, может достигнуть уровней 1 500-1 600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%.
Российский рынок – бенефициар глобальных процессов
По итогам 2020 года российский фондовый рынок хоть и полностью восстановился после сильного падения в марте на фоне распространения коронавируса, но при этом его динамика оказалась хуже других развивающихся рынков. Однако в 2021 году ситуация может кардинально измениться.
Все дело в динамике доллара США против других валют.
Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?
Уже сейчас мы можем наблюдать начало этого тренда. Будучи одним из наиболее привлекательных развивающихся рынков с высокой дивидендной доходностью и экспозицией на нефть, Россия должна быть в числе основных бенефициаров этих процессов.
Сырьевые товары и стоимостные акции (value) будут расти, и российский рынок – чистая ставка на это.
Куда инвестировать в России?
- В секторы, которые выиграют от восстановления внутренней и мировой экономики: нефтегаз, металлургия и финансы, которые составляют 70-80% индекса российского рынка.
- В компании, которые быстро растут: IT-сектор.
- В компании, которые не на самом большом счету у инвесторов, но которые платят щедрые дивиденды: электроэнергетика, телекоммуникации и, опять же, металлургия.
- В недвижимость. Ставки по ипотеке сейчас находятся на исторических минимумах, цены на недвижимость и спрос сильно растут, поэтому компании этого сектора будут очень хорошо себя чувствовать в следующем году, показывать рост доходности и дивидендов.
Для рынков 2021 год может стать продолжением вакцинного оптимизма 2020
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201230/832709221.html