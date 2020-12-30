Завершающийся 2020-ый стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку.

Инвесторы нашли альтернативу банковским вкладам

Сейчас на банковских депозитах россиян лежат более 30 трлн рублей и, по нашим оценкам, в течение 3-5 лет 10-15% от этой суммы перейдет на фондовый рынок.

Появление широкой прослойки внутренних инвесторов поддержит рынок, тогда как иностранные инвесторы, напротив, могут опасаться массово заходить на него в условиях риска новых санкций.

С учетом этих ожиданий, при стабильном курсе рубля, а также наших целевых цен российских акций, индекс РТС, по нашим прогнозам, может достигнуть уровней 1 500-1 600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%.

Российский рынок – бенефициар глобальных процессов

По итогам 2020 года российский фондовый рынок хоть и полностью восстановился после сильного падения в марте на фоне распространения коронавируса, но при этом его динамика оказалась хуже других развивающихся рынков. Однако в 2021 году ситуация может кардинально измениться.

Все дело в динамике доллара США против других валют.

Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?

Уже сейчас мы можем наблюдать начало этого тренда. Будучи одним из наиболее привлекательных развивающихся рынков с высокой дивидендной доходностью и экспозицией на нефть, Россия должна быть в числе основных бенефициаров этих процессов.

Сырьевые товары и стоимостные акции (value) будут расти, и российский рынок – чистая ставка на это.

Куда инвестировать в России?

В секторы, которые выиграют от восстановления внутренней и мировой экономики: нефтегаз, металлургия и финансы, которые составляют 70-80% индекса российского рынка.

В компании, которые быстро растут: IT-сектор.

В компании, которые не на самом большом счету у инвесторов, но которые платят щедрые дивиденды: электроэнергетика, телекоммуникации и, опять же, металлургия.

В недвижимость. Ставки по ипотеке сейчас находятся на исторических минимумах, цены на недвижимость и спрос сильно растут, поэтому компании этого сектора будут очень хорошо себя чувствовать в следующем году, показывать рост доходности и дивидендов.

Для рынков 2021 год может стать продолжением вакцинного оптимизма 2020



