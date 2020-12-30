Европейские фондовые площадки не смогли продемонстрировать единой динамики по итогам вторника. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,76%, германский DAX, в понедельник обновивший рекордный максимум, снизился на 0,21%, французский CAC увеличился на 0,42%, британский FTSE 100 повысился на 1,55%.

Поддержку Европейскому рынку оказала информация о том, что Совет ЕС принял решение о подписании соглашения об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января. Европарламент предполагает ратифицировать соглашение задним числом в марте.

Бумаги AstraZeneca Plc во вторник подорожали на 3,3% на сообщениях, что вакцина от коронавируса, которую фармкомпания разработала совместно с Оксфордским университетом, может быть одобрена к применению в Великобритании в ближайшие дни.

Американский фондовый рынок, напротив, показал отрицательную динамику, растеряв рост начала дня. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow просел на 0,33% до 30335,7 пункта, Nasdaq потерял 0,38% до 12850,2, а S&P500 снизился на 0,22% и составил 3727,04.

Во вторник дорожали акции Snap на 7% после того, как Goldman Sachs повысил целевую цену бумаг до $70.

Приростом на 1,5% отметились бумаги Boeing. Причиной стал первый коммерческий рейс Boeing 737 MAX после почти двух лет запрета полетов.

Прибавляли и бумаги Alibaba на 5% после того, как Народный банк Китая заявил о том, что Ant Group планирует выделить финансовые подразделения в отдельный холдинг после претензий регуляторов Китая.

По мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В среду выйдет минимальное количество данных: США опубликует индекс деловой активности в Чикаго за декабрь и баланс внешней торговли товарами в ноябре. Тем не менее, предварительные итоги года уже можно подвести. В текущем году, несмотря на пандемию и весенний обвал рынков, индексам удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года: Dow + 6,3%, SP500 +15,4%, Nasdaq +43,2%. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом.