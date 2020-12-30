Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдались разнонаправленные движения котировок. Инициатива ФАС о введении экспортных пошлин на стальную продукцию стала поводом к фиксации прибыли в по акциям сталелитейных компаний. Так, НЛМК (NLMK) подешевел на 4.5%, Северсталь (CHMF) – на 2.8%, ММК (MAGN) – на 1.4%. Тем временем сообщения о завершении прокладки германкой части трубопровода «Северный поток 2» привлекли внимание инвесторов к бумагам Газпрома (GAZP, +1.6%). Магнит (MGNT) подорожал на 1.9%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Татнефть (TATN) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 13.8%, НКХП (NKHP) – на 6.8%, Красноярскэнергосбыта (KRSB) – на 5.0%, Ростовоблгаза (RTGZ) – на 4.6%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% — 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 1400 пунктов по индексу РТС – высокая активность участников рынка в последний торговый день года маловероятна. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара США к корзине мировых валют.