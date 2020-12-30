Вчера российский рынок акций вырос чуть менее чем на полпроцента. Но основной подъем наблюдался в первые минуты торгов, после чего рынки залегли в боковик на малых оборотах.

Сегодня с утра внешний фон не очень. После нашего закрытия вниз пошла фондовая Америка, где произошла небольшая фиксация прибыли. Однако сегодня с утра американские фьючерсы вновь в плюсе, что говорит о том, что откроемся мы нейтрально.

Не исключено, что дальше мы попытаемся подрасти вслед за западными индикаторами. Надежду на это мы видим прежде всего в продолжении ослабления курса доллара. Сегодня с утра пара евро-доллар подрастает на треть процента и приблизилась к отметке 1,23. Она не является сопротивлением, цель движения лежит чуть ниже 1,24. Слабость доллара будет толкать вверх все фондовые активы.

Особых рисков переноса лонгов через новый год мы не видим. Более того, с большой вероятностью можно ждать притока новых средств инвесторов на российский рынок акций в первые дни 2021 г. Поэтому больше шансов на то, что до Православного Рождества мы подрастем.

В такой ситуации в портфеле лучше оставить «голубые фишки», на которые и придется первая волна покупок. В том числе можно спекулятивно взять «нефтянку», которая в последние дни выглядит хуже рынка, несмотря на стабилизацию нефти чуть выше 51 доллар за баррель. Среди «высоколиквида» наиболее интересно сейчас выглядит «Норникель» как одна из самых любимых бумаг нерезидентов и в ожидании роста цен на продукцию ГМК из-за ослабления доллара.

Позитивно смотрим на золотодобывающие компании. В любое время можно ждать пробития золотом отметки 1900 долларов за тройскую унцию, что ускорит его рост. Драйвер все тот же: защита от неминуемой инфляции.

Продолжается снижение акций сталеваров. Но это явление временное – бумаги снимают сильную техническую перекупленность, найдя для этого повод в виде готовящегося введения экспортных пошлин на сталь. Внешняя конъюнктура для бумаг сектора очень хорошая, и они скоро возобновят рост.

А вот относительно рубля перспективы не такие оптимистичные. Отметка 73 выступает пока железобетонной поддержкой по паре доллар-рубль. И трудно сказать, возобновятся ли попытки ее прорыва. Так что на выходные лучше уйти без позиций по этой валютной паре, и принимать решения по их открытию уже в новом году.