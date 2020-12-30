Российский рынок акций накануне продолжили двигаться в боковом формате. Весь прирост пришелся на первый час, после чего пониженная торговая активность обеспечила преимущественно боковую динамику.

Тем не менее несмотря на приближение праздников волатильность в ряде инструментов сохраняется. В частности, во вторник под ударом оказались лидеры последних двух месяцев — акции сталеваров: НЛМК (-4,8%), Северсталь (-2,6%), ММК (-2,6%). Можно частично списывать эту распродажу на инициативу ФАС о возможном введении экспортных пошлин, однако я бы на первое место ставил технический фактор. Все три бумаги в последние недели показали внушительный рост и были сильно перегреты. Повод для коррекции появился, однако ценовая конъюнктура на рынке стали в ближайшее время может остаться благоприятной. Поэтому по-настоящему глубоких просадок в базовом сценарии не ожидается.

К группе аутсайдеров вчерашней сессии добавились и обыкновенные акции Мечела (-2,6%). Ранее за пять дней котировки выросли более чем на 30%.

Среди голубых фишек, показавших опережающую динамику, можно выделить лишь Газпром (+1,3%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,3%). В акциях Газпрома складывается благоприятная техническая и фундаментальная картина. При спокойном внешнем фоне уже в январе допускаю подъем в сторону 220 руб.

Что касается префов Сургутнефтегаза, то бумаги поддержало вчерашнее локальное ослабление рубля. Чем выше котировки USD/RUB по итогам года, тем будут больше дивиденды. Дивдоходность за 2020 г., вероятно, превысит 16% по текущим ценам.

На американском рынке акций накануне вновь были переписаны исторические максимумы по S&P 500, однако к концу дня рынок перешел к снижению. В моменте практически был достигнут ближайший целевой ориентир на уровне 3760 п. Краткосрочные ожидания преимущественно нейтральные.

На рынке нефти тем временем полный штиль. Цена фьючерсов Brent колеблется около $51. Волатильность низкая и вряд ли в этом году уже вырастет.

Сегодня на нашем рынке также не ожидается сильных тенденций, возможны лишь локальные отклонения в отдельных бумагах под закрытие года. По индексу Мосбиржи обозначу ключевые среднесрочные уровни. Сверху в качестве цели в I квартале 2021 г. выделю область 3400–3420 п. Снизу важной поддержкой выступает район 3160–3165 п., но причин для спуска к этим отметкам пока не наблюдается.

Индекс Мосбиржи за год вырос на 7,5%. Если учесть дивиденды, то итоговый результат составит +14,3%. При этом в декабре были переписаны исторические максимумы.

По долларовому индексу РТС цифры более скромные за счет роста курса USD/RUB на 19%. За год РТС снизился на 9,7%. Цены на нефть в это же время упали на 22%. Котировки золота выросли на 24%.

Российские голубые фишки (+3,5%) в этом году отстали от индекса акций компаний средней и малой капитализации (+16,9%). Главным образом это обусловлено наличием нефтегазовых компаний среди наиболее ликвидных бумаг. Именно этот сектор пострадал сильнее остальных.

Лучшей отраслью на российском рынке акций в этом году стал сектор металлургии и добычи, прибавивший 48%. Потребительский сектор вырос на 42%. В аутсайдерах транспортный и нефтегазовый сектора. Только эти два отраслевых индекса завершали год в минусе.

Американский S&P 500 прибавил 15,4%. А общемировой индекс MSCI ACWI, отражающий динамику 27 развивающихся и 23 развитых стран, поднялся на 13,7% и также переписал свои рекордные отметки, несмотря на пандемию и мощнейший экономический спад.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в небольшом плюсе и находится около уровня $51,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.



