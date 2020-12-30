Индексы Мосбиржи и РТС во вторник умеренно выросли и остаются выше важных краткосрочных уровней 3230 и 1380 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). С технической точки зрения индикаторы все еще готовы развить восходящее движение в район исторического и декабрьского максимума соответственно. Невысокие объемы торгов в конце года, однако, несколько сглаживают позитивный сигнал. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3230-3310 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник, после попыток роста, потерял в пределах 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается у краткосрочной поддержки 74,50 руб (средняя полоса Боллинджера), что указывает на некоторую неуверенность участников. Пара евро/рубль отступила наверх от поддержки 90 руб (средняя полоса Боллинджера) и в последние дни также скорее склонна к консолидации.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут немного подрасти, отыгрывая сохранение оптимизма на нефтяных площадках, а также возвращение фьючерсов на американские индексы в плюс. Сегодня торги на биржах РФ будут проводиться в последний раз в этом году, в связи с чем общая активность участников наверняка будет пониженной. В целом отечественные индексы завершают год на позитивной ноте, в то время как рубль находится на грани очередного витка ослабления.