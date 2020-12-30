МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Итоги 2020 года окажутся достаточно мрачными, хотя и немного лучше, чем ожидалось в первом полугодии, когда почти вся экономика России находилась в локдауне. Российский ВВП по итогам 2020 года может упасть, согласно прогнозам консенсуса аналитиков, на 3,9-4%, но в 2021 году нас ожидает восстановительный рост на 2,7-3,3%, по разным оценкам. Наиболее консервативно рост российского ВВП в следующем году (2,7%) оценивает Всемирный банк, а наиболее оптимистично — правительство РФ (3,3%). Мы считаем, что истина окажется, как это часто бывает, посередине, и, вероятнее всего, рост российской экономики в следующем году составит около 3%.

Восстановительному росту будут способствовать, во-первых, массовая вакцинация населения и преодоление последствий пандемии, во-вторых, рост цен на нефть, которые мы ожидаем в 2021 году в коридоре $40-60 за баррель, в-третьих, постепенное увеличение добычи нефти с 1 января в рамках ОПЕК+, в-четвёртых, поддержка государством наименее социально защищённых групп населения посредством, например, индексации пенсий, повышения прожиточного минимума и сохранения господдержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей бизнеса.

Мы ожидаем, что инфляция потребительских цен, которая может по итогам текущего года достичь 4,7-4,9%, в 2021 году начнёт снижаться на фоне преодоления последствий пандемии ковида, государственного регулирования цен на некоторые продукты питания и, что не менее важно, окончания в 2021 году двухлетнего цикла роста пищевой инфляции, который начался в 2019 году (а инфляция цен продуктов питания, как правило, циклична, и следует долгосрочным трендам, независимо от того, что происходит в экономике в краткосрочные периоды). Хотя мы полагаем, что инфляция потребительских цен в январе и, возможно, феврале будущего года, останется на декабрьском уровне (так как январь и февраль традиционно являются самыми "инфляционными" месяцами в году), по итогам 2021 года она, по нашим прогнозам, замедлится до 4%.

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в 2021 году, согласно нашим ожиданиям, останется нейтральной. Вероятно, что в следующем году нас ждёт ещё одно снижение ключевой процентной ставки, скорее всего, на 0,25 п.п., до 4%. Но маловероятно, что ставка в текущем году окажется ниже 4%, так как на этом уровне инфляция может начать расти более высокими темпами, что нежелательно для экономики. Однако можно отметить, что в следующем году правительство с целью сокращения бюджетного дефицита, который по итогам 2020 года достигнет 3,9% от ВВП, по оценкам Минфина РФ, сократит государственные расходы на 10%. Если это сокращение будет негативно влиять на потребительский спрос и розничные продажи, то ЦБ РФ может поддержать реальный сектор экономики более значительным снижением ключевой ставки.

По мере выхода российской экономики из пандемического кризиса и ограничений будет восстанавливаться и рынок труда. Уже по итогам 2020 года правительство ожидает снижения официальной безработицы ниже уровня в 6% трудоспособного населения. А по итогам 2021 года безработица может понизиться, согласно прогнозам правительства, до 5,3% трудоспособного населения. Судя по тому, что в развитых странах безработица уже в четвертом квартале текущего года начала сокращаться довольно быстрыми темпами, в крупных городах России возможна та же тенденция.

Наиболее болезненным вопросом для экономики и социальной сферы является падение реальных доходов населения. По итогам 2020 года мы ожидаем, что реальные доходы россиян упадут на 5%, и это после шестилетнего падения, которое не компенсировалось краткосрочным слабым ростом в 2019 году! В 2021 году реальные доходы вырастут на 3%, как прогнозирует правительство, но фактически это будет рост с очень низкой базы. Конечно, господдержка населения, на которую государство в 2020 году израсходовало около 8% ВВП, сыграет свою положительную роль в восстановлении реальных доходов, но ослабление рубля в любом случае сделало небогатое население ещё беднее. А в 2021 году ещё и ожидается сокращение госрасходов.

Так что из кризиса экономика в 2021 году с очень высокой вероятностью выйдет, но значительной части российского населения роста личного благосостояния в 2021 году ждать не приходится. Кто-то найдёт новую работу, кто-то её не лишится, кто-то получит небольшой бонус, а кому-то хотя бы не сократят или восстановят не слишком высокую по меркам развитых стран зарплату, и то хорошо, что не отняли. Вот с такими настроениями значительная часть россиян Новый год и встретит. Как всегда, надеясь, что когда-нибудь мы увидим небо в алмазах, "вертолётные деньги" в размере $2000 на человека, "безусловный базовый доход" и все другие "вкусняшки", которыми пока могут наслаждаться только жители развитых стран, либо таковые "бонусы" от государства существуют только в мечтах экономистов-теоретиков.