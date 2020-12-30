Вчера в центре внимания оставались новости о пакете фискального стимулирования экономики США. Республиканцы в Сенате заблокировали предложение Трампа увеличить индивидуальные выплаты гражданам с 600 до 2000 долл., однако лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл обещал вернуться к этому вопросу позже на этой неделе. Между тем один из ведущих американских инфекционистов Энтони Фаучи предупредил о том, что средние темпы вакцинации в США составляют 200 тыс. человек в день, что сильно отстает от темпов, предполагаемых в рамках операции Warp Speed, в соответствии с которой по стране уже было распространено много миллионов доз вакцины.

Рынок акций Японии вчера показал опережающую динамику: Nikkei 225 вырос на 2,7%. Между тем MSCI EM повысился на 1,2%, DAX снизился на 0,2%, FTSE 100 вырос на 1,6%, S&P 500 опустился на 0,2%. Основные рынки облигаций торговались в узком диапазоне. 10-летние UST завершили день с доходностью 0,94%, чуть выше 50-дневной скользящей средней. Цена нефти Brent выросла на 0,5%, до 51,1 долл./барр. на фоне снижения запасов нефти в США на 4,8 млн барр. н/н (по данным Американского института нефти) и ослабления доллара; цена золота выросла на 0,2%. Индекс доллара снизился на 0,4%, вернувшись в район ниже 90, что является самым низким значением за период с апреля 2018 г. Японская иена, евро и британский фунт укрепились на 0,2–0,3% к доллару. Китайский юань, индийская и индонезийская рупии подорожали на 0,1–0,2%, тайский бат и мексиканское песо – на 0,4–0,5%, турецкая лира и бразильский реал – на 0,7–0,8%. В то же время южноафриканский ранд ослаб на 0,5%. Рубль подешевел на 0,3%, до 74 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2,9 млрд долл., что чуть ниже среднедневного объема за месяц.



