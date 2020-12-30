В 2020 году рубль к доллару США потерял около 25%. Ничего хорошего для рубля в наступающем 2021 году я не жду. Думаю, что продолжится тренд на ослабление нашей национальной валюты.

Главные причины – это рост инфляции в России и внешние риски, которые могут существенно вырасти в первом полугодии 2021 года. Уже сейчас, к концу текущего года, инфляция в нашей стране на 0.7% превышает уровень ключевой ставки, то есть реальная доходность у нас отрицательная.

Скорее всего, из-за консервативности Банка России и инерционности его монетарной политики, этот спрэд будет в начале 2021 года расширяться, что создает неблагоприятную конъюнктуру на рынке государственного долга. Это и есть основная внутренняя причина слабости рубля.

Из внешних причин я бы выделил две основные. Первая связана с возможным изменением монетарной политики ФРС США. Регулятор может умерить темпы покупки активов, что увеличит риски на рынках акций. Вторая причина – геополитика и возможные санкции по отношению к России. В случае отключения нашей страны от SWIFT, риски для нашей валюты вырастут очень сильно. Поэтому на следующий год я бы ориентировался на курс в паре доллар-рубль выше уровня 80.



