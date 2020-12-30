Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS начала нормализацию. Расширившаяся на информации о появлении более заразного («британского») штамма коронавируса кредитная премия на «Россию» вчера снизилась на 1,5 б. п. до уровня 87 б. п. Напомним, что в первой половине декабря она опускалась до уровня 75 б. п.

Сектор ОФЗ: давление на рынок со стороны первичного рынка в 2021 году сохранится. Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем привлечения средств через ОФЗ в 2021 году должен быть в среднем около 75 млрд руб. в неделю. «В этом году доходило даже до 400 с лишним миллиардов рублей. Но это приходилось координироваться с банками, чтобы такие суммы взять», – отметил он на брифинге. Интересно, что г-н министр отметил «некомфортность» флоатеров как инструмента заимствований. Он пояснил свою мысль: «Нам тоже не хочется зависеть, а то раньше был валютный долг, были зависимы от курса доллара, а теперь у нас долг в зависимости от RUONIA, тоже риски, это, кстати, серьезная штука». Мы, в свою очередь, полагаем, что 75 млрд руб. в неделю – это достаточно серьезная величина для рынка, особенно с учетом того, что, как мы видим, глава Минфина не слишком расположен делать ставку на флоатеры в программе по размещениям в 2021 году.