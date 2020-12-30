События на фондовом рынке развиваются сейчас до того прогнозируемо, что даже иногда страшно становится и вдруг начинаешь верить в свою гениальность. Действительно – день в плюс, день в минус. Но только плюс чуть побольше минуса и поэтому рынок шаг за шагом преодолевает новые ступеньки и день за днем переписывает новые рекорды. Вот и вчера после достаточно уверенного роста в понедельник торги хоть и начались на зеленой территории, но продажи пошли фактически с самого старта основной торговой сессии. Это были может быть даже и не продажи, а лишь слабое продавливание котировок чуть ниже предыдущих уровней. Однако, как бы то ни было, на самом старте все три индекса все же успели в очередной раз переписать свои абсолютные исторические максимумы и таким образом задача минимум на день была выполнена. Ну а потом началось нудное «запиливание» текущих уровней с медленным и неспешным снижением на минимальных оборотах. Итог всего этого «действа» был вполне прогнозируемым –все индексы потеряли по несколько десятых процента. Причем снижение было настолько ровным, что, например, индексы S&P500 и Dow Jones (DJIA-30) снизились на абсолютно одинаковую величину.

На отраслевом уровне мы также наблюдали совершенно привычную для последнего времени картину. То, что в понедельник росло, во вторник – падало. Если понедельник лучшими на рынке были акции компаний – триллионеров, то вчера там наблюдались умеренные продажи и фиксация прибыли, полученной накануне. Лишь акции Amazon (AMZN, +1,16%) выбились из общего ряда и вместо маленького минуса все же умудрились показать небольшой рост.

Среди отдельных акций вчера явно лучше всех чувствовали себя акции полупроводникового гиганта Intel (INTC, +4,93%). 2020 год был однозначно не лучшим в истории компании. Однако вполне возможно он станет переломным и в следующем году начнется возрождение ее бизнеса и подъем на новые высоты. По крайней мере вчерашний день показывает, что для этого есть все основания. Инвесторы с энтузиазмом восприняли сообщение, что хедж-фонд Third Point LLC приобрел пакет акций компании Intel на сумму в 1 млрд. долларов и намерен в дальнейшем активно вмешиваться в управление компанией, добиваясь реструктуризации бизнеса и продажи непрофильных и низкорентабельных активов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 29 декабря было заключено более 1 миллиона сделок с акциями 1 363 эмитентов на общую сумму более 1,2 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Новогодние часы начали обратный отсчет и до Нового года остается… уже чуть-чуть. Сегодня – последний полноценный рабочий день в этом году и завтра все инвесторы и трейдеры, если таковые еще будут присутствовать на торгах, начнут думать скорее о встрече Нового года, а не о фондовом рынке.

А на рынке тем временем абсолютная тишина и спокойствие. Все замерло и никуда идти – ни вверх, ни вниз — категорически не желает. Но, наверное, это и правильно – спокойный и уверенный финиш после столь бурных событий, которые мы наблюдали в течение всего этого ковидного високосного года, вполне логично подводит черту всем тем многочисленным событиям, которые нас волновали и тревожили в последние 365 дней. И поэтому сумасшедший год нам дает вздохнуть спокойно хоть пару своих последних дней.

Поэтому ожидания сегодня абсолютно нулевые – никто никуда не идет, и немногочисленные участники рынка будут продолжать толочь воду в ступе и проторговывать текущие ценовые уровни. Единственное, что может хоть как-то взволновать инвесторов, так это выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые как обычно по средам появятся на свет в 18-30 мск. Но и тут прогноз аналитиков вполне благоприятен и для нефти и для рынка в целом. Так что особых ожиданий здесь нет и особого экстрима в это время ждать не стоит.

Ну что ж, прощай 2020-й! Это был действительно сложный и нервный год и на фондовом рынке и вообще по жизни. Фондовый рынок, как и положено хорошему «бойцу», бегущему впереди паровоза, этот год прошел без потерь. Будем надеяться, что и по жизни после коронавирусной эпидемии наши потери также будут минимальными. Тем более, что впереди год 2021-й – уже не високосный, а значит априори более позитивный, с которым очень многие и мы в том числе связывают начало восстановления нормальной жизни. И путь будет так!

Санкт-Петербургская биржа желает всем здоровья и счастья в новом году! Успехов в жизни и прибыли на рынке!

Следующий обзор выйдет 11 января 2021 года. До встречи в Новом 2021 году!