Региональный индекс MSCI AC Asia ex Japan Index (не включает в себя бумаги Японии) прибавил более 1,5% и пробил новый исторический предел. Ключевым драйвером стали акции континентального Китая. Индекс Шанхайской биржи утром закрыл сессию очередным приростом более чем на 1%. Суммарно в этом году он вырос на 19%, опередив все другие крупные торговые площадки мира.

Японский Nikkei провел предновогоднюю сессию в минусе на 0,5%, что, однако, не помешало ему вырасти за весь год на 16%. Это результат, сопоставимый с ростом ключевых американских индексов и существенно лучше, чем рост фондового рынка Европы. Сейчас Nikkei находится на самых высоких отметках с 1990 года, то есть за целых 30 лет. Это исторический момент, поскольку долгие годы считалось, что японский рынок пережил свой расцвет в 1980-е, и возврат к тем уровням не возможен.

Абсолютный исторический максимум для Nikkei 225 составляет 38916 пунктов. За последние 8 лет благодаря денежному стимулированию рынок прошел более половины пути обратно к данному пику, прибавив свыше 200%. Косвенно это может указывать на то, что другие рынки, включая американский и европейский, способны за счет эмиссии расти не один или два года, а целое десятилетие, причем без эффектов в виде роста инфляции.

Существенных драйверов для подъема акций в Азии сегодня не наблюдается. Напротив, котировки в регионе растут на фоне небольшого снижения в США и ЕС, где игроки фиксируют прибыль в связи с задержкой решения по более широкому пакету бюджетной помощи от Конгресса. Основная причина роста – предпраздничный фон, а также позитивные прогнозы на следующий год. Сам факт того, что в Вашингтоне обсуждают возможный рост антикризисного стимулирования гарантирует, что и другие страны не будут в ближайшее время сворачивать свои фискальные меры. Мягкая денежная политика – основной фактор подъема акций в 2020 года, и он остается таковым на год или, что соответствует ожиданиям большинства инвесторов, на многие годы вперед.

Победный тон в настроениях инвесторов не был сбит новостями о том, что новый быстрый штамм COVID-19 впервые был зафиксирован в Америке. Однако общий накопленный негатив может выстрелить в январе и привести к локальным распродажам. Маловероятно, что коррекция будет столь же сильной, как это было в сентябре. Однако в среднем индексы могут потерять в ближайшие недели порядка 7%, и этот момент стоит использовать для покупки подешевевших бумаг. На рынках Азии данный подход также применим, однако с оговоркой, что японские бумаги будут вести себя схоже с биржами США и ЕС, а Китай может просесть с опозданием на месяц или два и на большую величину – порядка 10-12%. Там признаки перегретости выше, особенно в технологичном сегменте.



