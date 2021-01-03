Для биткоина год Быка начался отлично. С первого дня он устанавливает рекорды. В первый день января курс биткоина повышался до $29600, во второй день — до $33300 (данные с биржи Binance, USDT), сегодня он уже преодолел отметку в $34000. С начала 2021 года рост составил 17%. Цена биткоина преодолела отметку в $34 тысячи

Курс биткоина впервые в истории поднялся выше $30 тыс. За два дня рост составил больше 10%. Капитализация биткоина увеличилась до $607,6 млрд. На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют.

Скорость роста пары BTC/USDT остается высокой. За последние 22 дня она достигла значения $711,5 в сутки. Очень хорошая доходность, чтобы на рынок привлечь новых участников.

ТОП-5 причин для ралли биткоина

1. Высокий спрос на биткоины и ограниченное предложение. В 2020 году он стал привлекательным для крупных фондов из-за высокой доходности. Из 18,5 млн биткоинов в свободном доступе находится примерно 4,5 млн, что создает его дефицит на спот рынке. Крупные игроки купившие биткоины на биржах или через ОТС-платформы, выводят их на холодные кошельки. Из-за ограниченного предложения и высокого спроса, опасаясь будущей инфляции, инвесторы ожидают подорожания цены до 100 тыс. долларов за 1 биткоин и выше.

2. Срабатывание защитных стопов и ликвидация коротких позиций. Те трейдеры, которые ставили на падение курса биткоина, закрылись с убытками. Чтобы закрыть короткую позицию нужно купить биткоин. Эти позиции стали топливом для ралли при прорыве уровня $30 тыс. За последние 24 часа было ликвидировано коротких позиций на сумму $690,7 млн долларов (данные по 8 ведущим биржам).

3. Непрекращающиеся продажи альткоинов. Активные продажи альткоинов начались после подачи иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. Регулятор утверждает, что блокчейн-компания в течение семи лет продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP розничным инвесторам. Серьезный удар по мировой криптоиндустрии.

После этого появились разговоры, что под ударом может оказаться Tether (USDT), которая имеет постоянную цену в один доллар и привязана к фиатному доллару США. С начала 2020 года рыночная капитализация USDT выросла на 412% — с $4,145 млрд до $21,227 млрд, по данным Coinmarketcap. У компании есть проблемы с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CTFC). Регулятор сомневается в обеспечении фиатом выпущенных токенов компанией Tether Limited.

Также негатива добавила биржа Bittrex. 1 января она объявила о том, что 15 января исключит из листинга анонимные криптовалюты Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (Dash). Причина не называется, но не трудно догадаться, что это связано с борьбой по отмыванию денег через анонимные токены. Власти США не раз заявляли, что использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и дает преступникам возможность отмывания полученных средств, из-за невозможности отследить операции.

4. Ослабление доллара США на фоне стимулирующих мер. ФРС США, ЕЦБ и банк Японии коллективно увеличили свои балансы примерно на 8 трлн долларов в 2020 году. Инвесторы покупают биткоин, чтобы защититься от будущей инфляции.

5. Продавцам опционов CALL могут стимулировать сами покупки биткоина. У продавцов опционов неограниченные убытки. Чтобы их ограничить, необходимо открывать длинные позиции (покупка биткоинов). Поэтому как только они начинают нести убытки, их покупки усиливают рост пары BTC/USDT (покупают на споте и фьючерсном рынке).

Вывод: уже похоже на пузырь

В ближайшее время спрос на биткоины сохранится. Доля биткоина может увеличиться до 84%. Давление на него начнет нарастать после начала выкупа альткоинов за биткоин. Многое будет зависеть от позиции SEC в отношении токена RIPPLE.

На момент написания обзора биткоин стоит $33902, сегодня утром биткоин уже устанавливал новый максимум, превышающий отметку $34000. Он не стоил столько никогда, поэтому никто не знает до каких уровней доберется цена при параболическом росте и какая новость вызовет нисходящую коррекцию.

Трейдеры инвесторы, которые активно торгуют на биржах на таком росте частично фиксируют прибыль, так как на таком ралли с каждым днем возрастают риски резкого падения. Уже похоже на пузырь. В биржевых стаканах очень мало ордеров на продажу, поэтому при высоком спросе оставшиеся игроки очень быстро переставляют ордера на продажу повыше.

Представьте как 1000 покупателей гонятся за 10 покупателями. В субботу на вечерней сессии курс биткоина падал на $3000 долларов (-9%), до 30300. Падение быстро выкупили, но такое падение сейчас будет появляться больше. Для одних трейдеров и инвесторов рынок запустил FOMO (fear of missing out — боязнь упустить выгоду), для других — жадность. Для удачливых покупателей можно выделить в краткосрочный период целевые зоны на уровнях $35 тысяч и $45 тысяч.