Основной угрозой для российского рынка в 2021 году остается негативная геополитическая обстановка, сама по себе создающая неблагоприятную информационную атмосферу, отпугивающую от рублевых активов, прежде всего, иностранных инвесторов. Также она несет в себе высокие риски санкций, учитывая, что избранный президент США Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России, и мы уже слышали соответствующую риторику с его стороны.

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Само состояние мировых фондовых рынков, многие из которых находятся на докризисных или исторических вершинах, угрожает резким снижением даже в отсутствие серьезных драйверов. Вовлеченность в покупку акций широкого круга непрофессиональных инвесторов, многие из которых используют заемные средства, — ранее это не раз выступало признаком и одной из причин надвигающегося обвала рынков, что способно вызвать новый мировой финансово-экономический кризис.

Также угрозой для рынков является и то, что вызвало их бурный рост после мартовского обвала — беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы. Они уже создали дисбаланс на валютном рынке, а в случае всплеска инфляции поставят под угрозу не только ультрамягкую денежно-кредитную политику центробанков, но и стабильность долгового рынка, что по цепочке способно вызвать падение других биржевых активов, спровоцировав новый глобальны кризис.