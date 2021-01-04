Основной угрозой для российского рынка в 2021 году остается негативная геополитическая обстановка, сама по себе создающая неблагоприятную информационную атмосферу, отпугивающую от рублевых активов, прежде всего, иностранных инвесторов. Также она несет в себе высокие риски санкций, учитывая, что избранный президент США Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России, и мы уже слышали соответствующую риторику с его стороны.

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Кроме того, если во втором туре выборов в Сенат от американского штата Джорджия 5 января победят оба кандидата от демократической партии, ей удастся получить контроль над верхней палатой Конгресса США. В результате администрации Байдена будет проще утверждать законопроекты, в том числе антироссийской направленности.

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В то же время Байден является сторонником возобновляемой энергетики и в теории может начать обсуждать восстановление ядерной сделки с Ираном, что способно выступить фактором давления на нефтяные цены, ограничив их потенциал роста при улучшении ситуации в мировой экономике, а в случае более затяжного и глубокого кризиса вызвать новую волну падения нефти. Естественно, для рублевых активов это является долгосрочным негативом.

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Также для всех рынков остается актуальным фактор пандемии. Если процесс массовой вакцинации будет наталкиваться на препятствия в плане его масштабов и скорости, или вакцины окажутся недостаточно эффективными, в том числе на фоне появления новых штаммов, это не оправдает текущие завышенные ожидания инвесторов, вызвав распродажи рисковых активов, многие из которых сильно переоценены. Конечно, проблемы в борьбе с пандемией негативно скажутся и на восстановлении мировой экономики, а в худшем случае могут привести к более глубокому и продолжительному кризису.

Само состояние мировых фондовых рынков, многие из которых находятся на докризисных или исторических вершинах, угрожает резким снижением даже в отсутствие серьезных драйверов. Вовлеченность в покупку акций широкого круга непрофессиональных инвесторов, многие из которых используют заемные средства, — ранее это не раз выступало признаком и одной из причин надвигающегося обвала рынков, что способно вызвать новый мировой финансово-экономический кризис. 

Также угрозой для рынков является и то, что вызвало их бурный рост после мартовского обвала — беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы. Они уже создали дисбаланс на валютном рынке, а в случае всплеска инфляции поставят под угрозу не только ультрамягкую денежно-кредитную политику центробанков, но и стабильность долгового рынка, что по цепочке способно вызвать падение других биржевых активов, спровоцировав новый глобальны кризис.