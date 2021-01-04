Обвал нефти и не только: что угрожает российскому рынку в 2021 году
Основной угрозой для российского рынка в 2021 году остается негативная геополитическая обстановка, сама по себе создающая неблагоприятную информационную атмосферу, отпугивающую от рублевых активов, прежде всего, иностранных инвесторов. Также она несет в себе высокие риски санкций, учитывая, что избранный президент США Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России, и мы уже слышали соответствующую риторику с его стороны.
Само состояние мировых фондовых рынков, многие из которых находятся на докризисных или исторических вершинах, угрожает резким снижением даже в отсутствие серьезных драйверов. Вовлеченность в покупку акций широкого круга непрофессиональных инвесторов, многие из которых используют заемные средства, — ранее это не раз выступало признаком и одной из причин надвигающегося обвала рынков, что способно вызвать новый мировой финансово-экономический кризис.
Также угрозой для рынков является и то, что вызвало их бурный рост после мартовского обвала — беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы. Они уже создали дисбаланс на валютном рынке, а в случае всплеска инфляции поставят под угрозу не только ультрамягкую денежно-кредитную политику центробанков, но и стабильность долгового рынка, что по цепочке способно вызвать падение других биржевых активов, спровоцировав новый глобальны кризис.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210104/832713292.html