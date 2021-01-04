Мы встречаем 2021 год с оптимизмом. В мировой экономике накопилось много противоречий и рисков — котировки акций, поэтому стоять на месте точно не будут. Следовательно, для трейдеров появятся новые возможности. 31 декабря курсы депозитарных расписок на наши акции снизились, индекс MSCI Russia ETF (ERUS) снизился на 0,61%. При этом в первые дни года западные фонды, как правило, осваивают годовые лимиты на покупку активов на развивающихся рынках. Такие покупки поддерживают котировки акций, поэтому торопиться с открытием «коротких позиций» мы не будем.

Риски инвестиций на январь… 6 января Конгресс США будет утверждать результаты голосования выборщиков. Одновременно сторонники Дональда Трампа организовывают демонстрации (место проведения пока не известно). В этот же день Трамп представит доказательства подтасовки выборов и вероятно назначит спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Судебные иски Трампа и его союзников в судах с целью отмены результатов выборов потерпели неудачу, но «раскачать улицу на Майдан» или ввести военное положение Трамп может.

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключение из списка трех китайских телекоммуникационных компаний (China Mobile, China Unicom и China Telecom), которые, якобы, имеют военные связи. Министерства торговли Китая заявило, что «Такое злоупотребление национальной безопасностью и государственной властью для подавления деятельности китайских фирм не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику». Администрация Трампа усилила жесткую позицию в отношении Китая и Китай обещает ответные меры. Правда, китайские чиновники считают, что избрание Байдена поможет ослабить напряженность между двумя странами, поэтому меры не будут жестктими

В последние дни наблюдается взрывной рост котировок биткоина. Компании с Уолл-стрит за год увеличили вложения в криптовалюты в 6 с половиной раз! Инвестор-миллиардер Стэн Дракенмиллер заявил, что владеет биткойнами, и использует их как защиту от инфляции. Миллиардеры держат в цифровых валютах 2 или 3% своих состояний, но текущий тренд указывает на то, что недоверие к фиатным валютам растет. Наиболее масштабные фискальные стимулы в прошлом году были задействованы в Японии, Канаде, Австралии и США. Очевидными последствиями таких масштабных вливаний в экономику станет резкий роста долговой нагрузки на государственном уровне. Так, медианный уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП среди развитых стран составляет 120% — самый высокий уровень со Второй Мировой Войны. Отсюда рождается недоверие к доллару и евро.

Товарные рынки настроены оптимистичны, рынки Азии растут. По индексу МосБиржи 3340 пунктов это уровень от которого наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Техническая поддержка 3170. Но еще раз хочу повторить, что игра на понижение мгновенных плодов может не дать. Котировки акций компаний Магнит, Газпром и многих других пока следуют в рамках восходящих каналов.