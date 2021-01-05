С начала ноября 2020 года до середины декабря Индекс доллара по отношению к корзине шести валют снижался и достиг минимума с 2018 года. Обозначенная динамика развивалась на фоне оптимизма инвесторов, которые живут надеждами на восстановление экономической активности и постепенно выходят из защитных активов.

Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию

Во время новогодних праздников в мире нередко происходят заметные политические события, которые инвесторы отыгрывают после окончания каникул.

Именно поэтому во второй декаде января на валютном рынке может наблюдаться повышенная волатильность.

В перспективе нескольких месяцев курс доллара по отношению к другим валютам будет определяться экономической конъюнктурой и ситуацией на фондовых площадках, которые зависят от эпидемиологической ситуации. Кроме того, важен будет геополитический вектор, который изберёт новый президент США Джо Байден.

Если ко второму кварталу 2021 года распространение коронавирусной инфекции удастся взять под контроль, доллар может настигнуть кратковременная коррекция.

Ожидается, что развивающиеся страны будут восстанавливаться от последствий пандемии быстрее, чем развитые, в частности, США, поэтому инвесторы будут уходить из долларовых активов.

Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?

Ожидается, что по итогам текущего года ВВП США уменьшится в общей сложности на 2,4% г/г, но уже по итогам 2021 года прогнозируется рост в 4,2% г/г. Безусловно, восстанавливающаяся экономика вкупе с надёжностью, которой обладает американский фондовый рынок, будет привлекать инвестиционный капитал.