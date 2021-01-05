МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Накануне, в понедельник, страны-участницы соглашения ОПЕК+ так и не смогли прийти к соглашению об уровнях добычи нефти в феврале. Позиции лидеров сделки — России и Саудовской Аравии — кардинально разошлись. Встреча перенесена на сегодняшний вечер.

Компромисс, найденный месяц назад по поводу уровня добычи ОПЕК+ с января 2021 года, оказался хрупким. В декабре Саудовская Аравия предложила продлить на первый квартал или даже первое полугодие 2021 года ограничения по добыче в 7,7 млн б/с, которые с января должны были быть ослаблены на 2 млн б/с. Однако ряд участников, в частности, Россия, Казахстан и ОАЭ, высказались за компромиссное решение — все-таки нарастить добычу, но плавно. В результате было принято решение выходить на увеличение в 2 млн б/с постепенно: с января 2021 года повысить добычу на 0,5 млн б/с, а затем собираться каждый месяц и решать об уровнях производства на следующий месяц, меняя его каждый раз не более чем на +/-0,5 млн б/с.

Похоже, что на нынешней министерской встрече Россия и Саудовская Аравия разошлись в понимании достигнутых месяцем ранее договоренностей. Если Россия понимала, что корректировки сокращения добычи обязательно будут, и лишь вопрос, насколько сильными, то позиция Саудовская Аравия — быть корректировкам или не быть зависит от рыночной ситуации. Кроме того, стороны расходятся в понимании этой самой рыночной ситуации.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман подчеркивает, что уровень неопределенности в мире остается высоким. Мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала прошлого года. Спрос на транспортное топливо, в частности на авиатопливо, особенно хрупок. Беспокоит министра и появление новых штаммов пандемии коронавируса. Во многих частях мира, где уровень инфицирования вызывает тревогу, вводится новая волна карантинов, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах. По его мнению, не время наращивать добычу, поставив под угрозу хрупкое равновесие на рынке.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак высказывал надежду на восстановление спроса благодаря начавшейся вакцинации. По слухам, просочившимся с полей министерской встречи, позиция России нашла поддержку только у Казахстана.

Напомним, что решение на встрече, которая перенесена на сегодняшний вечер, должно быть принято всеми участниками, полным консенсусом. Именно отсутствие подобного консенсуса привело к развалу сделки в начале марта прошлого года.

В понедельник нефть марки Brent, после роста до $53,3 за баррель в первой половине дня, к концу торгов скатилась к $50,6. Сегодня утром нефть торговалась чуть выше вчерашнего закрытия, вблизи $50,9 за бочку. Если квоты будут повышены, то это может привести к застою цены в районе $50 за баррель Brent. При этом нефтедобывающие страны смогут немного нарастить выручку за счет повышения объемов добычи и экспорта.