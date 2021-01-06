МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник, 5 января, оказался под давлением из-за неопределенности с решением ОПЕК+. Оно так и не было принято вчера, и рынки ждут консенсуса от участников встречи сегодня вечером. К 17:30 рублевый индекс МосБиржи терял 0,1%, при этом в течение дня он восстанавливался после заметного падения на открытии торгов. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снижался сильнее, на 0,85%. Отдельные акции снижались не сильно, но зато широким фронтом. Среди лидеров снижения были бумаги "Северстали" (-1,61%). С начала сентября 2020 года акции этого металлургического гиганта подросли почти на 40%. На фоне восстановления деловой активности, вероятно, в конце марта наступившего года, рост котировок «Северстали» будет идти опережающими темпами на фоне дефицита стали в ЕС. Сегодня сильнее других росли акции «Фосагро» (+4,71%). Рост сырьевых цен уверенно направляет движение акций к отметке 3400 руб.

Вслед за акциями снижался и рубль. Доллар подорожал до 74,8650 (+53,5 коп). Евро вырос до 91,8975 (+93,75 коп). Более сильный рост европейской валюты связан с ростом пары EURUSD с 1,2245 до 1,2275.

Завтра рынки откроются, учитывая итоги сегодняшней встречи ОПЕК+, результаты которой еще не известны. Доллар, вероятнее всего, проведет среду в диапазоне 74,0-75,5 руб., евро — в диапазоне 90,9-92,7 руб. Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 3315-3380 п., индекс РТС — в диапазоне 1400-1430 п.