МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Во вторник наконец завершилась министерская встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+, которая началась на уровне технических консультаций еще в воскресенье и должна была прийти к какому-то соглашению еще в понедельник. Противоречия между РФ и Казахстаном, с одной стороны, и другими участниками во главе с Саудовской Аравией, с другой, не позволили договориться в понедельник. Однако во вторник вечером консенсус был найден.

Итоговое решение оказалось очень комфортным прежде всего для России (и, в меньшей степени, для Казахстана). В общей сложности Россия и Казахстан увеличат свою добычу на 75 тысяч баррелей в сутки, при этом большая часть этой квоты — 65 тысяч баррелей — придется на Россию, а оставшиеся 10 тысяч баррелей — на Казахстан. Одно повышение уровня добычи произойдет в феврале, и еще на столько же — в марте.

Но основной бонус для нефтяного рынка заключается в том, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в феврале-марте более чем на 1 млн б/с, с положенных ей по квоте 9,119 млн б/с до 8,125 б/с. От этого сокращения выигрывают все экспортеры нефти, благодаря весьма вероятному росту цены. Но более других выиграют Россия и Казахстан, для которых кроме цены вырастут и объемы.

Нефть уже отреагировала на это решение. В ночь на среду цена сорта Brent пробила уровень сопротивления на $53,8 за баррель, обновив максимумы с конца февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе для марки Brent открывается дорога для роста до $59,6 за бочку. Такой рост будет вероятен, если начавшаяся массовая вакцинация от коронавируса начнет приносить свои плоды в виде сокращения новых случаев заражения.

Рубль, который в начале торгов вторника снижался, к концу вчерашних торгов вышел в ноль, а сегодня в начале дня умеренно укреплялся к доллару и евро. При продолжении восстановления нефтяных цен, а также при отсутствии внешних шоков, рубль имеет все шансы для дальнейшего укрепления. Доллар может снизиться в область 70,0-70,5 руб., евро может откатиться ниже 88 рублей.