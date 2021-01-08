Министры стран-участниц ОПЕК+ по итогам двухдневного совещания 4 и 5 января приняли компромиссное решение, оказавшееся в итоге компромиссом в пользу России. С февраля текущего года Саудовская Аравия, согласно компромиссному решению, будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн б/с, и ещё несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. б/с.

Однако в сокращении добычи нефти в феврале и марте не будут участвовать Россия и Казахстан, которые в этот период, наоборот, с одобрения других стран-участниц ОПЕК+, нарастят добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с, соответственно. Одновременно страны-участницы ОПЕК+, не соблюдавшие в прошлом году дисциплину в области выполнения квот на добычу, в том числе Нигерия, заверили остальных участников, что до марта полностью компенсируют недовыполнение сделки.

Для России постепенное увеличение добычи нефти выгодно прежде всего тем, что наша страна в 2020 году недополучила нефтегазовых доходов не только из-за падения цен на нефть более чем на 20%, но ещё и из-за вынужденного беспрецедентного сокращения добычи нефти ОПЕК+ в прошлом году более чем на 9 млн б/с. Из-за сокращения добычи вкупе с обвалом нефтяных цен доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году понизилась до беспрецедентных 29%. С одной стороны, для России такое сокращение поступлений нефтедолларов в казну является хорошей возможностью преодолеть зависимость от «нефтяной иглы», но, с другой стороны, нефтяная отрасль — это та самая курица, которая несёт золотые яйца не только в бюджет, но ещё и в Фонд национального благосостояния, то есть сокращение нефтяных доходов может привести к стагнации нефтяной индустрии и сокращению поступлений валютных доходов в общенациональную «кубышку». А сокращение поступлений в «кубышку» для страны равносильно сокращению личных сбережений у семьи, то есть остаётся меньше средств на «чёрный день» и на будущие расходы или инвестиции. Так что для России очень важно постепенное увеличение добычи в целях увеличения поступлений в бюджет и особенно в ФНБ.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак, представляющий Россию в ОПЕК+, рассказал в интервью по итогам министерской встречи, что спрос на рынке нефти в начале 2021 года продолжает повышаться, несмотря на локдауны в ряде европейских стран. «Россия видит запрос на постепенный, осторожный рост добычи», — заявил вице-премьер. Нефтяной рынок приветствовал решение ОПЕК+, и 5 января торги по эталонному сорту нефти Brent в Лондоне закрылись ростом сразу на 5,4% до $53,43 за баррель, что соответствует «допандемическим» уровням конца февраля 2020 года.

А 6 и 7 января цена Brent превысила даже уровень в $54 за баррель. Мы полагаем, что в ближайшие недели цена Brent будет находиться на уровне в $50-55 за баррель, а до конца 1 квартала текущего года у неё есть шанс повыситься до $60 за баррель.

Мы также считаем, что рост цен на нефть положительно скажется на курсе российского рубля. В ближайшие недели мы прогнозируем укрепление российской национальной валюты до уровней в 70-73 руб. за доллар и 88-90 руб. за евро.