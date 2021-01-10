С начала 2021 года российские фондовые рынки успели подорожать на 5%, нефть марки Brent — на 9%. Рубль укрепился к евро на 1%, к доллару ослабился на 0,35%. После продолжительных выходных, пока основная масса участников российского рынка бело совсем не активно, к открытию рынка 11 января положительных факторов больше для продолжения роста. Также нужно понимать, что при определенных условиях негативные факторы могут перевесить положительные.

Позитивные факторы:

— Рост американских фондовых индексов;

— Повышение нефтяных котировок;

— Низкие ставки мировых центробанков;

— Стимулирующие пакеты ФРС США. Джо Байден заявил, что намерен потратить «триллионы» долларов дополнительно на поддержку экономики страны. Об этом он заявил на пресс-конференции в Делавэре в пятницу, 8 января;

— Массовая вакцинация должна снизить темпы распространения коронавируса;

— Приближающийся налоговый период в России.

Негативные факторы:

— Риски усиления санкционного давления на Россию. В декабре в Евросоюзе согласовали продление на полгода антироссийских санкций. Вашингтон также ввел новые санкции против россиян и ряда российских компаний.

В ходе предвыборной гонки Джо Байден грозил России «адскими санкциями». 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах. Демократы установили полный контроль над Конгрессом США. Теперь демократам проще вводить санкции против России.

— Риски ухудшения ситуации с коронавирусом ослабили ожидания инвесторов по поводу темпов экономического восстановления в текущем году.

Российские и американские индексы находятся в повышательном «бычьем» тренде с ноября 2020 года. Демократы в США получили контроль над Палатой представителей и Сенатом, что хорошо для американского рынка акций и сырьевых рынков. На фоне позитива с внешних рынков «бычий» тренд сохранится в январе. Высокие цены на нефть и укрепление рубля окажут положительное влияние на российский рынок акций. Открытым остается вопрос по антироссийским санкциям. Если сразу после инаугурации Байдена поднимется вопрос о новых санкциях против России, то появится очень серьезный риск для начала нисходящего тренда на российском рынке. Положительные рыночные настроения изменятся, если команда Байдена обнародует подробный список новых санкций против России, а американские медиа начнут массовую информационную бомбардировку по этому поводу.

Российская валюта стабильна в условиях относительно высоких цен на нефть (баррель Bret стоит $56,25). Полагаю, что стабильность сохранится весь январь. С 15 января начинается налоговый период, который поддержит рубль. Ожидаю, что евро снизится до 88,30 руб., а американский доллар опустится до 72 руб.

Индекс РТС — долларовый индекс, поэтому очень сильно зависит от динамики пары доллар/рубль. На фоне укрепления рубля в январе наступившего года ожидается повышение индекса до 1550 пунктов.

Индекс Мосбиржи — рублевый индекс. Зависит он не от долларовой цены на нефть, а от рублевой. Поскольку рубль остается стабильным в январе, то по индексу ожидается продолжение роста. С начала ноября индекс достиг важного уровня сопротивления 3474 пунктов. По оценкам ИАЦ «Альпари», если рубль усилит позиции против доллара к концу января наступившего года до 72 рублей, то стоит ожидать ралли индекса до 3635 пунктов.