Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали бумаги TCS (+17,32%). Позитивную динамику обусловили новости о смене в структуре владения акциями компании. В аутсайдеры попали акции Polymetal (-3,37%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Год начался удачно для инвесторов. Индекс Московской биржи за неделю прибавил 5%. Торговые обороты в первые дни были на 10-20% ниже, чем в конце года, но уже в пятницу восстановились до среднемесячных значений. Преобладает влияние внешнего фона на динамику рынка, поскольку корпоративных событий отечественные компании не поставляют.

Рубль не спешит укрепляться. Несмотря на рост цены на нефть до максимума за 11 месяцев, курс USD/RUB на 15% выше, чем в начале года. Отставание рубля даже на фоне стремительного падения доллара к основным мировым валютам объясняется ускорением инфляции, медленным восстановлением, а также низкой премией доходности облигаций к американским treasures. Иностранные инвесторы рассчитывают на повышение доходности казначейских обязательств США до 2% в первом квартале. На этом фоне они хотели бы получить не менее 3,5% годовых по российским еврооблигациям. Их цена уже поползла вниз, отыгрывая эти спекулятивные ожидания. Основным драйвером долларовой доходности может стать укрепление рубля на фоне роста цены на нефть и замедление инфляции. Ожидаем снижения курса USD/RUB в диапазон 70-72 к концу января.

Ожидаем смешанную динамику. По нашим расчетам, зависимость от внешних факторов сохранится. Наиболее важным в плане новостей станет 15 января, когда выйдет отчетность трех крупных американских инвестбанков. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3550 п.