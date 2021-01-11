Драгметаллы выступают опережающим индикатором спроса на деньги
После длинных выходных в отношении рынков ограничусь сдержанными предположениями.
Продолжающееся удорожание фондовых рынков многим внушает опасения. Мне тоже. Капитализацию флагмана этого движения – Tesla – повсеместно называют идеальным пузырем. Спорить сложно. Однако подъем индексов акций всё еще продолжается. Остаюсь при мысли, что рынки находятся на финишной прямой бычьего тренда. И все же, как и в предыдущих прогнозах, считаю этот тренд не завершенным.
Отечественный фондовый рынок, включая рынок облигаций, полагаю, тоже еще не достиг целей роста. Не делал бы отсылок к его относительной дешевизне. Наши акции и облигации движутся в общемировой тенденции. Сейчас это тенденция роста. Когда она сменится тенденцией снижения (видимо, в январе этого еще не произойдет), мы будем вынуждены двигаться в новой глобальной тенденции, хотя бы какое-то время.
Рубль, если брать в расчет общий risk on, вероятно, продолжит свое укрепление. Отчасти как следствие удорожания нефти. Окончания роста нефти я бы тоже всё еще не ожидал.
При этом есть тревожный сигнал. Пара EUR/USD снижается несколько дней подряд, упала за последнюю неделю на 1%, до 1,218. Сопровождается это снижение жесткой просадкой цен драгметаллов: золото откатилось от локального максимума января на 6%, серебро – на 11%. Думаю, драгметаллы выступают опережающим индикатором проявляющегося спроса на деньги. Предполагаю, их падение не окончено и способно увести цены к минимумам ноября (для золота это 1750-1720 долл./унц.).
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