Европейский фондовый рынок в пятницу вырос и продемонстрировал уверенный рост по итогам недели. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 прибавил 3%. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 +6,4%, немецкий DAX +2,4%, CAC +2,8%.

Рост фондового рынка поддержала информация о том, что вакцина от COVID-19 совместного производства BioNTech и Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, распространившейся в Великобритании и за ее пределами.

В пятницу основные фондовые индексы США также смогли продемонстрировать прирост на фоне надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США. Кроме того, Байден заявил, что в четверг объявит об экономическом пакете стоимостью "триллионы" долларов для стимулирования экономики.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +1,61%, S&P +1,83%, Nasdaq +2,43%.

На предстоящей неделе ожидается множество событий.

В понедельник с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

В четверг с речью в Принстонском Университете выступит глава ФРС Пауэлл.

В понедельник Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь, а еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за январь. Еврозона объявит об изменении промышленного производства за ноябрь. В четверг Германия сообщит об изменении ВВП за 4-й квартал, а Франция выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В пятницу Британия сообщит об изменении объема ВВП и данные по промышленному производству.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса потребительских цен за декабрь и публикацию Бежевой книги ФРС в среду. В четверг США представят индекс цен на импорт за декабрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей, объема промышленного производства за декабрь, индекса настроения потребителей от Университета Мичигана за январь и изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь.

На неделе стартует сезон отчетности за 4 квартал 2020 года. Свои финансовые результаты опубликуют JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Delta Air Lines. В данный момент фьючерсы на открытие американского фондового рынка находятся в отрицательной зоне.