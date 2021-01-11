В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Оптимистичному настрою на рынках акций в целом способствовали ожидания расширения фискальных мер поддержки экономики США после смены президента и получения Демократической партией контроля в Конгрессе (как сообщается, Дж. Байден может объявить о планах «на триллионы долларов» до своей инаугурации, назначенной на 20 января). В российском секторе голубых фишек лучше рынка выглядели Норникель (GMKN, +5.3%), Новатэк (NVTK, +5.0%), НЛМК (NLMK, +4.8%), Роснефть (ROSN, +4.5%), Газпром (GAZP, +4.0%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции группы ГАЗ (GAZAP) подорожали на 7.5%, обыкновенные (GAZA) – на 7.3%, обыкновенные акции НКХП (NKHP) – на 6.0%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 4.9%.

Фондовые индексы США в пятницу повысились на 0.2% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов не исключена коррекция вниз по индексу РТС. Повышение доходности по суверенному долгу США (доходность к погашению по 10-летним казначейским бумагам в пятницу превысила 1.1% годовых впервые с марта прошлого года) подразумевает увеличение требуемой доходности и по другим классам активов, включая акции, а также возможность усиления рисков, связанных с долговой нагрузкой эмитентов. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY).