Первая неделя нового года стала очень успешной для инвесторов: Индекс Мосбиржи за 4 сессии вырос на 5%. Поводом для этого было немало. Прежде всего, это рост американского рынка акций, где инвесторы отыгрывали ожидания увеличения стимулирования экономики после передачи власти Джо Байдену.

Поддержала нефтегазовые бумаги, которые имеют большой вес в рублевом индексе, растущая нефть.

Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов – это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов.

Однако сегодняшние торги начнутся со снижения из-за негативного внешнего фона. Американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около полупроцента, вдвое больше снижается нефть. Продолжается сильный коррекционный отскок по паре евро-доллар, которая ушла ниже 1,22, лишь чуть-чуть не дойдя на прошлой неделе до сильного сопротивления 1,24. Сильный доллар потащил вниз и котировки сырьевых активов, а также большинство драгоценных металлов.

Наибольшие потери может понести сегодня технически сильно перекупленный «Норильский Никель», на прошлой неделе взлетевший на 12%. Бумагам ГМК и Сбера угрожает не только негативный внешний фон, но и вероятность продолжения оттока средств западных фондов из российских акций. На прошлой неделе этот показатель был худшим за последние 9 недель.

Нефть отыграла драйверы роста: решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале-марте, добровольное сокращение производства Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и повышение экспортных цен на нефть Саудовской Аравией и ОАЭ с февраля. При этом особых успехов в борьбе с пандемией коронавируса в Европе не видно, во многих странах действуют жесткие карантинные ограничения, приводящие к сокращению потребления топлива.

Учитывая рост курса доллара, нефть может плотно закрепиться под отметкой 55 долларов за баррель, а сегодня ее снижение утянет за собой бумаги нефтегазового сектора.

Однако пока сильного желания распродавать российские акции нет. Это значит, что инвесторы будут искать новые идей, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе, отставшим от роста основного рынка.

На прошлой неделе рубль очень слабо реагировал на отличный внешний фон, в паре с долларом даже не попытавшись протестировать на прочность сильную поддержку 73. Сегодня на падении нефти и росте доллара к корзине мировых валют рубль продолжит сдавать позиции. Однако стоит учитывать, что в ближайшие дни на валютный рынок может выйти накопленная за длительные праздники валютная выручка экспортеров, что некоторое время будет поддерживать курс рубля.

Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль является отметка 76, которая при дальнейшем росте коррекционных настроений будет как минимум протестирована на прочность.