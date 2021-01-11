В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+2.49%) и РТС (+2.07%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 2.91%. Более того, рублевый индекс МосБиржи в очередной раз обновил свой исторический максимум, ненадолго приблизившись к отметке 3475 п.

Столь сильное однодневное повышение локального рынка акций стало возможным благодаря сочетанию позитивной динамики внешних фондовых рынков и продолжившегося роста мировых цен на «черное золото». Под конец минувшей недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели прорваться в более высокий ценовой диапазон $55-$60 за баррель. Это стоит трактовать как позитивный технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста нефтяных котировок. В последний раз указанные контракты торговались на достигнутых уровнях в феврале прошлого года.

Надо отметить, что начало января оказалось весьма богатым на значимые внешние события. Главным новостным сюжетом стал осложнившийся процесс плановой смены администрации в США. Неожиданный штурм Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа не помешал официальному утверждению победы Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах. Однако уходящий президент все еще способен «громко хлопнуть дверью». По этой причине демократы активно обсуждают возможность запуска процедуры импичмента «нестабильного» президента за полторы недели до официального истечения срока его полномочий.

Другим важным для российского фондового рынка известием стало решение участников международной сделки в формате ОПЕК+ о постепенном увеличении суммарной квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки после марта текущего года. Кроме того, Россия несколько увеличит добычу уже в феврале и марте. Но при этом Саудовская Аравия дополнительно сократит производство нефти в указанные месяцы на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом, нефтяной рынок получает существенную поддержку в начале текущего года. Кроме того, мы наблюдаем продуктивный диалог между участниками международного соглашения. Это представляется обнадеживающим сигналом.

Возвращаясь к динамике рублевого индекса МосБиржи, надо отметить, что его среднесрочное повышение заметно ускорилось в начале января. Это может быть одним из технических признаков достаточно скорого завершения полуторамесячного восходящего движения.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришли в состояние контанго величиной в 9 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют умеренно позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-6%.

Среди голубых фишек намного сильнее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +6.07%). Они в очередной раз обновили свой исторический максимум. Вместе с тем, указанные акции уже явно выглядят перегретыми в среднесрочном периоде. С конца октября они подорожали более чем на 40%.

Не стоит забывать, что в текущем году компания-эмитент может выплатить в бюджет крупную компенсацию за экологический ущерб в результате крупного разлива дизельного топлива дочерним предприятием вблизи Норильска. Ее предварительный размер оценивается в 147.7 млрд руб. Пока что «Норникель» оспаривает указанную сумму в суде.

Вполне закономерной тенденцией дня стало опережающее повышение стоимости акций нефтегазовых компаний: Газпром (GAZP RM, +5.18%), Новатэк (NVTK RM, +5.99%), Лукойл (LKOH RM, +3.35%), Роснефть (ROSN RM, +5.40%), Татнефть-ао (TATN RM, +4.48%), Газпром нефть (SIBN RM, +3.15%). Указанные бумаги не могли не отреагировать на обновление многомесячных максимумов во фьючерсах на нефть. Кроме того, в конце минувшей недели спотовая цена на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии достигла рекордного уровня, приблизившись к отметке $740 за 1 тыс. куб. м.

Самым заметным событием во втором эшелоне стал всплеск ажиотажных покупок в бумагах TCS-гдр (TCSG RM, +18.43%). Стимулом для этого стало сообщение о том, что все акции TCS Group классов А и В будут преобразованы в обыкновенные бумаги. В результате конвертации доля голосов, принадлежащих основателю эмитента Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%. Обратим внимание на то, что столь сильный однодневный прирост стоимости указанных бумаг не был подтвержден настолько же масштабным увеличением объема торгов. Поэтому их пятничное повышение рискует оказаться неустойчивым.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.0%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Рынок акций в Японии закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным спадом.