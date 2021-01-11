Сегодня неблагоприятный внешний фон для торгов на отечественном рынке. Большинство основных мировых индексов находится в минусе. Не внушает оптимизма и введение карантина в провинции Хэбэй, которая окружает Пекин, из-за новой вспышки COVID-19. Возможный импичмент действующего президента США Дональда Трампа также настораживает инвесторов.

В пятницу, 8 января, американские фондовые индексы обновили исторические максимумы на фоне близящейся инаугурации демократа Джо Байдена, обещающего значительную фискальную и монетарную поддержку американской экономике. S&P 500 вырос на 0,55%, до 3824,68 п., Dow Jones Industrial Average — на 0,18% до, 31097,97 п., NASDAQ Composite — на 1,03%, до 13201,98 п.

Европейские фондовые площадки завершили первую неделю 2021 года ростом основных индексов. По итогам торговых сессии британский FTSE100 прибавил 0,24% и вырос до 6873,26 п. Французский CAC40 вырос на 0,66%, до 5706,88 п. Германский DAX подрос на 0,58%, впервые в истории превысив отметку 14000 пунктов и поднявшись до значения 14049,53 п. Европейский региональный Индекс STOXX в ходе дня прибавил 0,66% и завершил день на уровне 411,18 п.

Предыдущую торговую сессию российский рынок завершил в плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 2,49% до 3454,82 п., Индекс РТС — на 2,07%, до 1466,5 п. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили TCS (+18,51%), «НОВАТЭК» (+5,24%) и «Норильский Никель» (+5,17%). В аутсайдеры к концу дня вышли Polymetal (−4,16%), Petropavlovsk (−2,77%) и «Полюс» (−2,45%).

Сегодня к 8:13 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на отрицательной территории, снижаясь на 0,69%, а фьючерсы на немецкий DAX находятся в минусе на 0,68%. Цены на нефть падают в пределах 1,2% на фоне возросших опасений новой волны коронавируса в Китае, где на выходных был введен строгий локдаун в провинции Хэбэй.

Также на нефтяные котировки давит укрепление доллара. Индекс DXY уверенно растет четвертый день подряд и уже превысил отметку 90,00. К 7:52 МСК февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,16% и находятся у отметки $55,34, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,9% на уровне $51,77.