Первая торговая неделя года для российского рынка акций оказалась одной из лучших за последние годы. Индекс МосБиржи прибавил 5%, подтвердив растущий тренд, который был актуален для всего II полугодия. При этом курс USD/RUB, а также индекс гособлигаций (RGBI), на прошлой неделе оставались относительно стабильными.

Подъем российских акций продолжается последние восемь сессий подряд. Фактор новогодних праздников не сказывается на снижении торговой активности. Наоборот, в пятницу в акциях индекса МосБиржи наторговали на 142,5 млрд руб., что в полтора раза выше средних значений декабря.

Стоит сразу отметить, что ралли на нашем рынке во многом является общей тенденцией для большинства развивающихся площадок. Если сравнить динамику долларового индекса РТС и MSCI Emerging Markets, то какого-то выдающегося результата у нашего рынка не наблюдается — идем вровень с коллегами.

В прошлом году мы отмечали, что I квартал как раз может стать периодом рыночных пузырей. Избыток ликвидности и мягкая денежно-кредитная политикам мировых ЦБ провоцируют рост спроса на рисковые активы. Вкупе с ожиданиями позитивного эффекта от начала вакцинации все это способствует появлению таких неоправданных спекулятивных волн роста как, например, в акциях Tesla или биткойне.

В ближайшее время период повышенной волатильности на мировых рынках сохранится.

Помимо сложной эпидемиологической ситуации и очевидной перегретости ключевых индексов в пользу роста амплитуды колебаний указывает подъем доходностей по гособлигациям США. Этот фактор уже вызвал резкое падение цен на драгметаллы на прошлой неделе. Несмотря на общий рост commodities, золото упало с $1950 до $1830. Если подъем долларовых ставок из-за опасений роста инфляционных ожиданий сохранится, то это способно привести к еще более глубокой коррекции драгметаллов.

Кроме того, чем выше ставки по безрисковым американским Treasuries, тем более сильным может быть переток капитала из акций в бонды. Сейчас рынок акций США на рекордных максимумах. По индексу S&P 500 техническая область торможения сейчас может находиться уже совсем рядом — это зона 3835–3875 п. Ключевые драйверы ближайшего времени связаны с ожиданиями новых стимулов от демократов, а также с началом сезона корпоративных отчетов. В эту пятницу квартальные результаты опубликуют американские банки Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan. Ранее на прошлой неделе избранный президент США Джо Байден заявил, что намерен потратить «триллионы долларов» дополнительно на поддержку экономики страны.

Прошлая неделя на российском рынке завершалась сессией коллективного роста голубых фишек. Помимо общей бычьей тенденции на развивающихся площадках позитивным драйвером выступает фактор высоких цен на нефть.

Фьючерсы Brent впервые с февраля прошлого года достигли отметки $56. При этом укрепление индекса доллара было проигнорировано, что во многом обусловлено решением стран ОПЕК+ не повышать добычу в феврале на ранее запланированные 500 тыс. баррелей в сутки.

В краткосрочной перспективе призываем к осторожности в плане активного формирования новых длинных позиций в акциях. С учетом накопленной перегретости рынка риски коррекции и снижения притока капитала остаются повышенными. По индексу МосБиржи среднесрочные цели сместились к 3520 и 3600–3610 п., однако перед их достижением возможны промежуточные волны снижения, которые как раз в первую очередь затронут наиболее ликвидные голубые фишки.

В целом стоит отметить, что многие акции на российском рынке в последние недели уже достаточно сильно выросли и переоценились. Дешевых активов становится все меньше. Пространство для дальнейшего подъема на горизонте года сохраняется, однако около текущих уровней рекомендацию «покупать» по российскому рынку можно уже менять на более консервативную — «держать».

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,5%, нефть Brent в минусе на 0,8% и находится около уровня $55,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.



