Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть корректируется после бурной недели роста на фоне карантинных мер в Китае и жёстких ограничений в Европе.

Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи вырос с 3289,02 п. до 3454,82 п., а РТС с 1387,46 п. до 1466,50 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,2216 до $1,2223. USD-RUB упала с 74,42 до 74,16, а EUR-RUB с 91,52 до 90,60. Нефть Brent снизилась с $51,14 до $55,35 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1901,6 до $1835,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1170,74 тонн до 1182,11 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3756,07 п. до 3824,68 п.

Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию

Политический ландшафт в Вашингтоне резко изменился после того, как демократы выиграли два сенаторских места от штата Джорджии. Параллельно Дональда Трампа отключают от социальных сетей и подвергают остракизму. Рынки поверили в то, что стимулирующие меры от демократов будут проходить гладко и без задержек. В сенате большинства нет ни у одной партии, но в этих условиях становится решающим голос вице-президента.

Рынок облигаций высказал своё отношение в виде роста доходностей по 10-летним казначейским обязательствам до 1,12%, но индекс доллара пока отскочил до 90,07 п.

Экономические данные и проблемы с коронавирусом продолжают указывать на неизбежность новых стимулирующих мер. В декабре экономика США потеряла 140 тыс. рабочих мест, а число летальных случаев от COVID-19 уже превышает 4 тыс. Тем не менее, рынки продолжают проявлять свою циничность и откровенно закладывают новые денежные потоки и «порчу» валют.

События предстоящей недели

Япония начнёт неделю очередным выходным. Китай сообщит о динамике инфляции за декабрь. Ожидается, что инфляция в годовом выражении составит 0,1% против дефляции —0,5% в ноябре. Дефляция цен производителей сократится до —0,8% с —1,5% в ноябре. На европейском отрезке торгов стоит обратить внимание на индекс доверия инвесторов (Sentix), который может выйти на положительное значение 0,7 п. с отрицательных —2,7 п. в декабре. На вечернем отрезке заслуживает внимание выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

Обещал вернуться: как доллар будет восстанавливать рост в 2021 году

В среду ночью Американский Институт Нефти опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония сообщит о динамике машиностроительных заказов. Днём в еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за ноябрь. В США выйдет статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI сохранит темпы прироста на уровне 1,6%. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктам в США. Закроет вечер «Бежевая книга» ФРС, которая опишет состояние региональных экономик США. В России Минфин сообщит о планах валютных интервенций на январь.

Япония в четверг уточняет данные по машиностроительным заказам. Китай сообщит данные по внешней торговле. Ожидается, что в декабре экспорт вырос на 15%, а импорт на 5%. Германия в этот день сообщит первую оценку ВВП за IV квартал. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также цены импорта и экспорта. Вечером выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Китай в пятницу сообщит о динамике цен на жильё. В ноябре рост замедлился до 4,0%. Великобритания выдаст пакет статистики, который включает месячный ВВП, объёмы строительства, промышленное производство и торговый баланс. В США статистика по ценам производителей. Ожидается, что в декабре Core PPI остался на уровне 1,4% прироста. Далее индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что индекс повысится до 6,0 п. с 4,9 п. в декабре. Розничные продажи в США могли сократиться на 0,2% за декабрь после падения на 1,2% за ноябрь. Однако промышленное производство в США могло вырасти на 0,4% за декабрь. Закроет день отчёт по потребительскому доверию Университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России в этот день ждём данные по торговому балансу за декабрь и весь 2020 год.

Надежды на Apple влияют на южнокорейский рынок

Рынки Азии преимущественно снижались в первый торговый день новой недели. В Ю. Корее продолжили дорожать акции Hyundai Motor на фоне публикаций местных СМИ о возможном партнёрстве с Apple в области создания автомобилей с автопилотом. Однако это не помогло KOSPI, который терял около 1%. На прошлой неделе индекс вырос на 10%. В Китае потребительская инфляция показала годовой прирост на уровне 0,2% в декабре после падения на 0,5% в ноябре. Цены производителей КНР сократили своё падение в декабре до —0,4% с —1,5% в ноябре. Ожидалось, что падение сократится до —0,8%. Негативным фоном для азиатских рынков служит то, что исполнительный приказ уходящего президента Дональда Трампа предписывает американским организациям отказаться от инвестиций в ценные бумаги китайских компаний, связанных с вооружёнными силами КНР. Ожидается, что крупнейшие банки США проведут делистинг структурированных продуктов, связанных с такими компаниями, как China Mobile, China Telecom и China Unicom. В конце прошлой неделе NYSE также объявила о делистинге акций данных компаний. На слабость аппетитов к риску также указывало укрепление американского доллара. Индекс доллара повышался на 0,38% до 90,44 п.

Карантинные меры в Китае испугали нефтяных «быков»

Новая неделя принесла нефти очередные страхи. В Китае в провинции Хэбэй 11 млн человек оказались в зоне жёсткого карантина из-за вспышки коронавируса. В Европе также присутствуют самые жёсткие ограничения за время пандемии, включая тотальный карантин в Лондоне на фоне критичной загрузки медицинских учреждений. На другой чаше весов ожидания заявлений избранного президента США Джо Байдена о планируемых новых программах стимулирования на триллионы долларов.

По сути, их одобрение станет чисто техническим вопросом, так как республиканцы в сенате потеряли большинство и уже не смогут заблокировать какие-либо инициативы. Плюс к этому остаётся эффект заявлений Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи ещё на 1 млн бар. в сутки в феврале-марте.

Однако данный объём на слабом рынке могут заполнить производители вне OPEC+. В частности, за неделю до 8 января американские нефтяники увеличили число активных буровых на 8 штук до 275 единиц. Это уже седьмая подряд неделя прироста буровой активности.



