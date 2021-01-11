Сегодня перед открытием торгов на российском рынке сложился негативный внешний фон. Давление на наши акции может оказать коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 55,4 доллара за баррель, а также снижение фьючерсов на американские и европейские индексы. Добавит негатива ситуация в Азии, где, в отсутствии торгов в Японии, на основных площадках преобладают продажи. На таком фоне в начале сессии ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов. В ходе сессии давление на наши акции может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему движению российского рынка в сторону 3400 пунктов. В частности, этому может поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже 55 долларов по нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Коррекция в ценах на нефть и снижение валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в начале торгов поднимется в район 74,3-74,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на высокие цены на нефть, американская валюта может продолжить движение к верхней границе диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии.