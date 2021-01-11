Главной новостью первой недели 2021 г. стала победа демократов во втором туре выборов в штате Джорджия, что обеспечило Демократической партии большинство в Сенате, Палате представителей и Белом доме впервые с 2010–2011 гг. Большинство участников рынков восприняли это как сигнал о том, что объем предстоящих мер стимулирования экономики США может быть больше, чем ожидалось ранее. Одновременно Дональд Трамп объявил результаты выборов незаконными, что вызвало беспорядки в Вашингтоне, где сторонники республиканцев ворвались в Капитолий. Лидеры демократической партии обвинили Трампа в беспорядках и потребовали объявить ему импичмент. Позже Трамп признал поражение республиканцев, осудил нападение на Капитолий и заявил, что он выступает за передачу власти в соответствии с законными процедурами.

Доходности UST резко повысились на фоне победы демократов. Наклон кривой увеличился: 30-летний выпуск вырос в доходности на 22 бп, до 1,87%, максимума с февраля 2020 г., 10-летний выпуск повысился на 20 бп, до 1,10%, 5-летний – на 13 бп, до 0,48%, 2-летний – на 1 бп, до 0,13%. Инфляционные ожидания также выросли: значение вмененной инфляции на 5 лет через 5 лет повысилось на 2 бп, до 1,99%, максимума с июля 2019 г., а 30-летняя вмененная инфляция повысилась на 7 бп, максимума с октября 2018 г. Рынки сырьевых товаров и акций выросли. Индекс Bloomberg Commodity за неделю прибавил 2%, а цена нефти Brent подскочила на 8%, до 56 долл./барр. Индекс S&P 500 поднялся в недельном сопоставлении на 1,8%, MSCI EM вырос на 4,8%, STOXX 600 – на 3%, а DAX – на 2,4%. Индекс доллара развернулся вверх вслед за ростом доходностей UST, за неделю прибавив 0,2%. Это оказало давление на валюты развивающихся стран, большинство из которых с начала года ослабли относительно доллара на 0,4–1,5%. Наиболее слабый результат показали бразильский реал и южноафриканский ранд (-4,1% и —3,9% соответственно), дополнительное давление на которые оказало распространение в этих странах нового, более заразного штамма коронавируса. Рубль по итогам торгов на зарубежных площадках за неделю почти не изменился относительно доллара, закрывшись на отметке 74. Это один из лучших результатов среди валют развивающихся стран.

Макроэкономическая статистика, выходившая на прошлой неделе, носила неоднородный характер. Так, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях США (ISM) по итогам декабря составил 60,7 против 57,5 в ноябре и консенсус-прогноза Bloomberg в 56,8. Индекс экономической активности в сфере услуг повысился с 55,9 до 57,2, также превысив консенсус-прогноз (54,5). В то же время численность рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США в декабре сократилась на 140 тыс. против роста на 50 тыс., на который указывал медианный прогноз рынка. Ситуацию несколько скрасил тот факт, что оценка численности рабочих мест в ноябре была пересмотрена с 245 тыс. до 336 тыс. Тем временем индексы PMI обрабатывающих отраслей и сферы услуг Китая за декабрь не оправдали ожиданий рынка: первый снизился с 54,9 до 53,0 (против консенсус-прогноза Bloomberg в 54,7), а второй – с 57,8 до 56,3 (против 57,9 соответственно).



