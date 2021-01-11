Первую торговую неделю января нефтяные котировки провели на позитивной территории и обновили посткоронавирусные максимумы. Оптимизм связан с ожиданием восстановления спроса на топливо за счет отмены ограничений COVID-19.

На прошлой неделе прошло заседание ОПЕК+, на котором крупнейшие мировые нефтепроизводители обсуждали уровень добычи в феврале. Саудовская Аравия и ряд других участников объявили о добровольных сокращениях в феврале и марте, которые могут в совокупности составить 1,4 млн б/с.

По оценке специалистов Rystad Energy, добровольные саудовские сокращения позволят мировым запасам нефти сократиться на 1,3 млн и 0,8 млн б/с в феврале и марте соответственно. Без поддержки со стороны королевства прогнозы предполагали рост запасов на 0,5 млн и 1,4 млн б/с.

Начиная с 5 января фьючерсы на Brent непрерывно росли, отыгрывая позитивную повестку ОПЕК+. Позитивному сентименту способствовали политические события в США, где демократическая партия обеспечила себе большинство голосов в Сенате и теперь сможет оперативно согласовывать новые пакеты фискальных стимулов. Также поддержку оказала еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA), показавшая неожиданное снижение запасов нефти на 8 млн б/с против ожидаемых 2 млн б/с.

По итогам недели нефть Brent выросла на 8% к уровням закрытия 31 декабря. Стоит отметить, что текущие ценовые уровни ощутимо выше средней ожидаемой цены в $47 за баррель, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg в декабре 2020 г. Котировки выглядят перекупленными, что может способствовать коррекции при ухудшении внешнего фона.

Сегодня с утра реализуется именно такой сценарий. На выходных в Китае был объявлен карантин в 11-миллионном городе провинции Хэбэй из-за скачка заболеваемости COVID-19. Согласно официальным данным, темпы роста числа заражений в материковом Китае достигли максимумов за 5 месяцев. Это стало поводом для фиксации прибыли по длинным позициям в нефтяных контрактах. Также давление на сырьевые активы начала оказывать динамика доллара США. Индекс доллара DXY растет три дня подряд, отскакивая от почти трехлетних минимумов.

Тем не менее конъюнктура рынка не располагает к глубокой коррекции. На краткосрочном горизонте фьючерсы могут перейти в боковой диапазон. С утра фьючерсы на Brent торгуются около отметки $55,4 за баррель, что на 1,6% ниже уровней закрытия предыдущего дня.