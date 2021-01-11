Когда Банк России вернется к риторике понижения ставки
Росстат раскрыл предварительную оценку роста цен за декабрь, который составил 0,8% м/м, превысив наши ожидания. В итоге годовая инфляция составила 4,9% г/г, что соответствует верхней границе обновленного ориентира ЦБ по инфляции за последний год и является сильным отклонением от инфляционного диапазона 3,7-4,2% на 2020 год, на который ЦБ ориентировал рынок в 3кв 2020 года.
С другой стороны, рост цен на непродовольственные товары по итогам 2020 составил 4,8% г/г, оказавшись ниже годовой инфляции (4,9% г/г), а цены на услуги показали очень незначительный рост на 2,7% г/г; ускорение инфляционного давления в конце прошлого года, таким образом, полностью связано с продовольственным сегментом, где цены выросли на 6,7% г/г.
Подобная структура инфляции указывает на то, что как только ситуация в продовольственном сегменте войдет под контроль, у ЦБ появятся причины рассмотреть возможность продолжить прерванный в последние месяцы на уровне 4,25% цикл понижения ставки.
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