На прошлой неделе мировое сообщество было взволновано очередными протестами в США, которые на этот раз были спровоцированы несогласием Д.Трампа на окончательную передачу власти Дж.Байдену. Не вдаваясь в причины подобных протестов, мы насторожены их последствиями, оставшимися за пределами главного фокуса: потерей большинства Республиканской партии в Сенате США на ближайший электоральный цикл до 2022 года. Перевес в пользу Демократов обеспечен всего одним голосом (голосом вице-президента), однако этого достаточно для смены партийного лидера и способности формировать повестку. С учетом лидерства в Палате представителей, сенатское большинство Демократов может усилить поддержку президентских инициатив не только в вопросах внутренней, но и внешней политики.

В этой связи, российские активы и валюта могут оказаться в зоне риска вопреки общему оптимизму, связанному с «синей волной» в США – на первый взгляд, она способна укрепить поддержку экономики США и мировой торговли в условиях второй волны пандемии, однако в геополитическом плане приоритеты новой администрации Белого Дома, очевидно, изменятся не в пользу России.



