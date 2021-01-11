Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о регулировании рынка букмекеров, который предусматривает создание публично-правовой компании “Единый регулятор азартных игр”, которая будет управлять отчислениями букмекеров в пользу спортивных федераций и лиг. Законопроект должен быть одобрен Советом федерации, а затем будет направлен на подпись к президенту Путину. Законопроект предусматривает создание за период в 270 дней нового единого расчетного и учетного центра. Вновь созданный единый центр учета перевода ставок будет 1) учитывать и обрабатывать ставки между частными лицами и букмекерами, в том числе электронные платежи (за исключением почтовых переводов) и 2) направлять целевые отчисления в российские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Таким образом, он заменит два действующих сейчас центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), оператором одного из которых является Qiwi (QIWI US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ).

QIWI попытается остаться на рынке при новом регулировании

Как сообщила газета “Коммерсант” со ссылкой на компанию, QIWI планирует представить на рассмотрение российского правительства предложение по созданию единого центра ставок для букмекеров на базе существующей технологической инфраструктуры компании. QIWI подчеркивает наличие соответствующего опыта, будучи оператором одного из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), который обслуживает членов Ассоциации букмекерских организаций (AБK), которая является одной из двух саморегулируемых отраслевых организаций. На наш взгляд, нынешняя банковская лицензия QIWI также должна стать преимуществом в переговорах с правительством.

Сейчас сложно спрогнозировать последствия нового регулирования для бизнеса QIWI

Последствия нового регулирования для бизнеса QIWI, связанного со ставками на спорт, довольно сложно спрогнозировать на данном этапе, так как во многом они будут зависеть от успешности попыток QIWI стать единым центром обработки платежей для букмекеров. При наиболее пессимистичном сценарии (когда QIWI так и не становится единым центром обработки платежей) QIWI, вероятно, потеряет часть (до трети, по нашей оценке) своей выручки в сегменте платежных сервисов. В базовом сценарии (QIWI становится единым центром обработки платежей) компания может консолидировать большую часть рынка интерактивных ставок, что приведет к росту выручки сегмента платежных сервисов.

Чем рискует QIWI, если примут закон о едином регуляторе азартных игр

Негативный сценарий, судя по всему, уже в целом отражен в котировках

Стремительное принятие Госдумой нового регулирования букмекерской отрасли стало негативным сюрпризом для отрасли, учитывая, что в первом чтении законопроект был принят 8 декабря, и с того момента игроки отрасли предпринимали целый ряд попыток смягчить предложенные изменения.

Тем не менее, мы полагаем, что рынок сдержанно отреагирует на принятие этого законодательства, учитывая, что негативный сценарий для бизнеса QIWI по обработке платежей уже в основном отражен в котировках.

Qiwi: меры регулятора не повлияют на финансовые результаты по итогам года

Предположительно, эти букмекеры включены регулятором в список сомнительных компаний, которые не платят налоги в России и перенаправляют их в пользу иностранных компаний, выплачивая QIWI комиссии в размере примерно 0,5-0,7% за обработку платежей. Мы ожидаем, что давление на акции QIWI сохранится в краткосрочной перспективе.